Počinje beogradska "Nedelja ponosa", ove godine slogan "Za porodicu"

Beogradska "Nedelja ponosa", koja se ove godine održava pod sloganom "Za porodicu", danas će zvanično biti otvorena u parku Manjež, a tradicionalna Beograd prajd šetnja najavljena je za subotu, 6. septembar.

Prajd šetnja, kako su ranije saopštili organizatori, ove godine će biti protestna, a umesto muzike - praviće se buka, jer Prajd "solidarno stoji uz studente i građane u borbi za ravnopravnije i bolje društvo". Koncerti u parku Manjež su već godinama neizostavan deo te manifestacije, ali organizatori navode da dok studenti i građani trpe policijsku brutalnost, dok postoje politički zatvorenici i mladi aktivisti na poternicama, Prajd ne želi da učestvuje "u prividu