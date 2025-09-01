Širom Srbije 16-minutnim skupovima u tišini obeleženo 10 meseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu

Beta pre 1 sat

Studenti i građani su 16-minutnim blokadama saobraćajnica u više gradova Srbije obeležili 10 meseci od pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu.

U 11.52 - koliko je bilo sati kada je 1. novembra prošle godine pala nadstrešnica, blokade u tišini su organizovane u Beogradu u Bulevaru kralja Aleksandra, u Novom Sadu na raskrsnici kod zgrade Železničke stanice, u Nišu i Kraljevu.

Pri padu nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu, poginulo je 16 osoba, a jedna je teško povređena.

{Image2}

Građani i studenti u Novom Sadu obeležili 10 meseci od nesreće na Železničkoj stanici

Na poziv Zborova građana danas je 16-minutnim blokadama saobraćajnica u Novom Sadu obeleženo 10 meseci od pada nadstrešnice Železničke stanice 1. novembra prošle godine pri čemu je poginulo 16 osoba, a jedna je teško povređena.

Od 11.52 do 12.08 bila je blokirana raskrsnica Bulevara oslobođenja i Bulevara Jaše Tomića ispred i dalje zatvorene zgrade Železničke stanice.

Studenti i drugi građani su na 16 minuta blokirali i raskrsnicu Bulevara Cara Lazara i Stražilovske, na ulazu u kampus Univerziteta u Novom Sadu.

Tu su došli iz oklonine obližnjeg Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, gde od jutros traje blokada zgrade policijskim kordonom.

Okupljeni su nosili transparente s natpisima "11:52, Novi Sad poslednja stanica! Ne smemo oprostiti krivcima", "Da se ne ponovi", "Odgovaraćete svi".

Pojedini su nosili i cveće i transparente s iscrtanim krvavama šakama koje su simbol protesta.

Nakon pomena, kao i svakog prethodnog meseca, nije bilo govora građanima koji su se razišli.

{Image3}

U Novom Pazaru obeleženo 10 meseci od pada nadstrešnice na novosadskoj Železničkoj stanici

Na poziv dela učenika Gimnazije i studenata u blokadi Državnog univerziteta u Novom Pazaru, danas je u tom gradu održan komemorativni skup povodom 10 meseci od pada nadstrešnice i stradanja 16 osoba na novosadskoj Železničkoj stanici.

Ispred novopazarske Gimnazije je u 11.52 održano 17 minuta tišine, minut više nego u ostalim delovima Srbije, u znak sećanja na brucoša Ernada Bakana koji je poginuo 2019. godine kada je na pešačkom prelazu u Zemunu, na njega autom naleteo vozač koji je osuđen na godinu i pet meseci zatvora, odnosno nošenja "nanogice".

U obraćanju okupljenim učenicima, studentima i građanima jedna od gimnazijalki je navela da 1. septembar više ne simbolizuje radost, već opomenu.

"Danas se prisećamo bola i brojimo gubitke i podsećamo da društvo mora da nauči lekciju da se ljudski život ne meri profitom", navela je.

Na poziv organizatora skupa, okupljeni su produžili do obližnje Škole za dizajn, gde su dali podršku profesorima za koje je rečeno da su "poslednjih meseci pod pritiscima i otkazima od strane direktora te škole".

(Beta, 01.09.2025)