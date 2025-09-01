“Za vlast mira neće biti”: Šta nam donosi protestna jesen?

Danas pre 6 sati  |  M. Ilić
“Za vlast mira neće biti”: Šta nam donosi protestna jesen?

Početak nove školske godine za vlast predstavlja povratak “na normalu”, na redovnu nastavu i život pre blokada.

Za građane i studente, koji već deset meseci protestuju na ulicama i fakultetima širom Srbije, početak školske godine predstavlja tačno 10 meseci od pada nadstrešnice. U ponedeljak, 1. septembra srednjoškolci su uz studente zajedno pozvali na okupljanje u Beogradu, na kojem će obeležiti 10 meseci od pada nadstrešnice. “Pamtimo tragediju, zahtevamo odgovornost, borimo se za bolju državu. Ne okrećemo glavu. Zajedno do kraja”, napisali su đaci u blokadi na Instagramu.
