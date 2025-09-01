Gde se sve i kada danas održavaju komemorativni skupovi u Srbiji

Na poziv srednjoškolaca i studenata u više gradova biti održani komemorativni skupovi povodom 10 meseci od pada rekonstruisane nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, kada je poginulo 16 osoba, a jedna teško povređena.

U Vršcu je okupljanje zakazano za 20.00 časova ispred zgrade Opštine, a u Novom Sadu u 19.00 časova u univerzitetskom kampusu. Kragujevčani će se okupiti u 20.00 časova na Đačkom trgu, a Leskovčani u 18.30 časova ispred Gimnazije. Pančevci su zakazali skup u 19.00 časova ispred Gradske uprave. Oni su objavi na društvenim mrežama naveli da je protest zakazan i zbog vaspitača i nastavnika koji su dobili otkaze jer nisu išli na mitinge Srpske napredne stranke, zbog