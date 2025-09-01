Studentkinja: Dozvoljen boravak studenata na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja

Beta pre 4 sati

Dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja (FSFV) Patrik Drid dozvolio je da se održi sastanak svih studenata na kojem će oni izneti svoje zahteve za Upravu.

To je danas, okupljenima ispred tog fakulteta, i ispred kordona policije i žandarmerije, rekla zvanično jedna od studentkinja.

Navela je da će se sastanak dogoditi najkasnije do petka, a da prethodno sanitarna inspekcija u zgradi mora da obavi svoj posao.

"Studentima nije zabranjen ulazak na fakultet, možemo da boravimo tu i da dolazimo i da se vraćamo na fakultet", rekla je ona.

Dodala je da policija može da se skloni jer niko u zgradi nije ugrožen i ne posotji rizik ni po čiju bezbednost.

"Dekan je rekao da će izaći iz zgrade kada se bude osećao bezbedno", rekla je ona.

Međutim, ispred zgrade FSFV I dalje se nalazi kordon policije i žandarmerije koja je tu po pozivu dekana Drida, koji je sa grupom batinaša, rano ujutro posle 4.00 časa, razbio je prozore i ušao u fakultet.

U nekoliko navrata bilo je guranja policije i okupljenih građana, ali je to prestalo nakon što je policija uspostavila koridor ispred glavnog ulaza u fakultet.

Nekoliko policajaca, pripadnika interventne jedinice, ušlo je u zgradu kroz prozor u prizemlju, u jednom momentu noseći i velika klešta kojima je moguće seći lance i katance.

Manji broj policajaca postavljen je i sa zadnje strane fakulteta, gde ima još dva ulaza, a koja su blokirana strunjačama, metalnom ogradom, lancima i katancima.

(Beta, 01.09.2025)

Ključne reči

žandarmerija

