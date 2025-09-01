VIDEO Nakon koškanja građana i policije: Kod DIF-a mirno, studenti izašli iz zgrade fakulteta

Radio 021 pre 1 sat  |  021.rs
VIDEO Nakon koškanja građana i policije: Kod DIF-a mirno, studenti izašli iz zgrade fakulteta

Studenti u blokadi Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu su objavili da je dekan tog fakulteta Patrik Drid, jutros oko pet sati, sa nepoznatim osobama ušao u taj fakultet.

12.01 - Policija ispred DIF-a se malo povukla i ima manje pripadnika MUP-a nego jutros. 11.12 - Rečeno je da će policija biti kod zgrade fakulteta dok god se dekan Drid oseća ugroženo. 11.07 - Studentima nije zabranjen ulazak na fakultet, rekla je studentkinja. 11.05 - Studenti su izašli sa fakulteta. Dogovoren je sastanak sa upravom, javlja reporter 021.rs. 10.30 - Situacija kod DIF-a se primirila. 10.03 - Nekom nije dobro od studenata unutra, okupljeni
(Foto, video): Protest ispred DIF-a u Novom Sadu: Patrik Drid poručio da će svi studenti moći da uđu u zgradu kada se očisti…

BLOG UŽIVO Studenti izašli iz fakulteta, ali Žandarmerija i policija ostaju ispred: „Biće tu dok god se dekan Patrik Drid…

UŽIVO Ispred novosadskog DIF-a intervenisala Žandarmerija i Interventna: Patrik Drid do daljnjeg ostaje u zgradi fakulteta…

VIDEO: Pogledajte kako su studenti "preskočili" policiju i ušli na DIF

Studentkinja: Dozvoljen boravak studenata na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja

Novi Sad: Kod DIF-a i dalje manja grupa studenata u blokadi, ispred ulaza pripadnici policije

Studentkinja: Dozvoljen boravak studenata na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja

Dru Salivan: Nakon što smo objavlili snimak Lučića i Milera usledili napadi, ne očekujem da će Vučić odustati od toga da…

Znamo gde živiš: Pretnje kopredsedniku beogradskog odbora ZLF-a Zdravku Jankoviću

(BLOG) Deset meseci od pada nadstrešnice: Sukobi na DIF-u u Novom Sadu, priveden nastavnik u Zemunu

Protest "Srbijo, Novi Sad te zove" danas od 17h: "Kampus mora ostati slobodan"

(Foto, video): Protest ispred DIF-a u Novom Sadu: Patrik Drid poručio da će svi studenti moći da uđu u zgradu kada se očisti…

