Policija intervenisala kod DIF-a u Novom Sadu, potisnuli okupljene

Studenti u blokadi Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu objavili su rano jutros na društvenim mrežama da je dekan tog fakulteta Patrik Drid jutros oko pet časova ujutru s nepoznatim osobama i pripadnicima policije ušao u zgradu tog fakulteta.

Na ulazu u Fakultet od jutros stoji kordon policije u punoj opremi za razbijanje demonstracija, a ispred zgrade fakulteta okupili su se građani na poziv studenata u blokadi DIF-a. U jednom trenutku, došlo je do guranja okupljenih sa policijom, a nekoliko studenata je u zgradu fakulteta ušlo kroz prozor popevši se prvo na drvo, pa na nadstrešnicu zgrade. Nakon komemorativne šetnje više hiljada Novosađana i odavanja pošte stradalima u padu nadstrešnice, više