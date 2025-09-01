Grosi: Rusija nije dozvolila inspektorima IAEA pristup zoni oko nuklearke Zaporožje

Blic pre 11 minuta
Grosi: Rusija nije dozvolila inspektorima IAEA pristup zoni oko nuklearke Zaporožje

Rusija nije dozvolila inspektorima Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) pristup novoj brani koju su Rusi izgradili u blizini nuklearke Zaporožje, izjavio je danas direktor agencije Rafael Grosi.

On je dodao da je posle uništenja hidroelektrane Kahovka i njenog jezera izgrađena nova brana kako bi zadržala količinu vode dovoljnu da rashladi šest reaktora nuklearke Zaporožje. Naš pristup ovoj brani je važan kako bismo procenili situaciju sa rashlađivanjem reaktora, što je od ključnog značaja s obzirom na nestabilnu bezbednosnu situaciju u nuklearki, istakao je Grosi, prenosi Skaj Njuz. Prema njegovim rečima, situaciju dodatno komplikuje činjenica da se
