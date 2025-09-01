"Nije bilo incidenata i problema": Direktor policije o okupljanjima širom Srbije: "Na 95 lokacija prisustvovalo je skoro 104.000 građana"

Direktor policije Dragan Vasiljević obratio se javnosti povodom večerašnjih protesta širom Srbije, i naveo da je sve poteklo bez incidenata i bez potrebe za delovanjem policije.

Vasiljević je naveo da je danas održan veliki broj okupljanja, a da je na ulicama u više gradova u Srbiji bilo prisutno više od sto hiljada ljudi. - Želim da vas obavestim u ime Ministarstva unutrašnjih poslova i dam presek današnjih aktivnosti vezano za javna okupljanja koja su bila prijavljena policiji Republike Srbije. Ministarstvo unutrašnjih poslova konstatuje da je danas po podne na teritoriji Republike Srbije održan veliki broj javnih okupljanja u