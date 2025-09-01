Policija objavila koliko je građana bilo večeras na skupovima protiv blokada

Danas pre 4 sati  |  FoNet
Policija objavila koliko je građana bilo večeras na skupovima protiv blokada

Direktor policije Dragan Vasiljević izjavio je večeras da je na 95 prijavljenih protesta pristalica vlasti, koji su održani širom Srbije, bilo 103.305 učesnika.

Kako je naveo, Centar za društvenu stabilnost prijavio je više lokacija za skupove, ali na četiri prijavljena mesta oni nisu održani. Vasiljević je dodao da je jedini incident zabeležen u Novom Sadu, ali da je „u roku od 20 sekundi uspostavljen apsolutni red“ i da to nije uticalo na održavanje skupa. „Na svim ostalim okupljanjima sve je proteklo bez incidenata i bez potrebe za postupanjem policije“, rekao je direktor policije i naglasio važnost prijavljivanja
