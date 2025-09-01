Penzioner iz Niša prvi danas uzeo povoljan zajam: Počela realizacija gotovinskih kredita iz paketa mera

Penzioner iz Niša prvi danas uzeo povoljan zajam: Počela realizacija gotovinskih kredita iz paketa mera

U Banci Poštanska štedionica jutros su već realizovana prva dva kredita iz novog programa podrške građanima, saopštio je ministar finansija Siniša Mali.

Naime, odobren je prvi gotovinski kredit za zaposlene po kamatnoj stopi 5,99%. - Osim toga, među prvim odobrenim kreditima iz novog programa podrške, nalazi se i refinansirajući kredit za penzionere sa životnim osiguranjem u iznosu od 200.000 dinara. Taj kredit je uzeo jedan penzioner iz Niša - otkrio je ministar Siniša Mali, i dodao: - Zaista sjajni primeri, koji najbolje pokazuju i potvrđuju kako i kroz ovu meru doprinosimo poboljšanju životnog standarda građana
