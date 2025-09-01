"Sigurno će se pomiriti, njih dvoje su isti": Komšije o Ani Nikolić i Raletu Ratkoviću, otkrili da je pevačica napustila Beograd - evo gde se nalazi: "tamo ima mir"

Pevačica Ana Nikolić prijavila je policiji partnera Gorana Ratkovića Raleta da ju je pretukao.

Rale Ratković je nakon toga dobio zabranu prilaska, a ona je upućena u Urgentni centar na preglede. Ana Nikolić je to veče pokazala lice u ranama, a u javnost su isplivali detalji da se incident dogodio zbog ljubomore i to u njegovoj kući na Avali. Kako kažu njegove komšije, on uglavnom vikende provodi u ovoj vikendici, a neretko dođe i preko nedelje, naročito kada je lepo vreme. Često su tu viđali i Anu. - On se tu nedavno doselio i to nije vikendica, to je