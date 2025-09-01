Kina okuplja saveznike, Trump ljuti partnere - pet stvari za danas

Dok Trump ljuti trgovinske partnere, Kina je ovog vikenda okupila saveznike na samitu Šangajske organizacije za saradnju, političko-ekonomske inicijative pod vođstvom Pekinga, koja teži promeni aktuelnog svetskog poretka, u kome Amerika ima dominantnu ulogu.

U međuvremenu, apelacioni sud u Americi proglasio je Trumpove carine nezakonitim, mada će one ostati na snazi sve dok vrhovni sud ne da završnu reč. Ovo je pet stvari koje treba da znate danas. Bloomberg Apelacioni sud: Trumpove carine nezakonite Većina globalnih carina koje je uveo američki predsednik Donald Trump proglašene su nezakonitim. Apelacioni sud Amerike je ustanovio da je Trump prekoračio ovlašćenja uvođenjem carina na osnovu zakona o vanrednim