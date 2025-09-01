Oluja odnela paraglajderistu iz Severne Makedonije, spašen u Albaniji

Granična policija iz albanskog grada Korče pomogla je makedonskom paraglajderisti koga je oluja u subotu odnela u Albaniju.

Direkcije za granicu i migracije iz Korče je saopštila da je od Lučke kapetanije u Svetom Naumu, uz samu granicu, na obali Ohridskog jezera u Severnoj Makedoniji, dobila informaciju da je paraglajderista usled jakog vetra skrenuo i mogao bi da padne u selo Alarup kod Pogradeca s druge strane granice, južno od Ohridskog jezera. Ta albanska služba je tamo odmah poslala ljude koji su ga našli u dobrom zdravstvenom stanju. Po navodima policije, prenela je državna