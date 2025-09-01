Oluja odnela paraglajderistu iz Severne Makedonije, spašen u Albaniji

Danas pre 57 minuta  |  Beta
Oluja odnela paraglajderistu iz Severne Makedonije, spašen u Albaniji

Granična policija iz albanskog grada Korče pomogla je makedonskom paraglajderisti koga je oluja u subotu odnela u Albaniju.

Direkcije za granicu i migracije iz Korče je saopštila da je od Lučke kapetanije u Svetom Naumu, uz samu granicu, na obali Ohridskog jezera u Severnoj Makedoniji, dobila informaciju da je paraglajderista usled jakog vetra skrenuo i mogao bi da padne u selo Alarup kod Pogradeca s druge strane granice, južno od Ohridskog jezera. Ta albanska služba je tamo odmah poslala ljude koji su ga našli u dobrom zdravstvenom stanju. Po navodima policije, prenela je državna
Otvori na danas.rs

Pročitajte još

Petorica opasnih ubica na slobodi: Ako ih vidite, odmah zovite policiju! Neki od njih se traže već tri godine!

Petorica opasnih ubica na slobodi: Ako ih vidite, odmah zovite policiju! Neki od njih se traže već tri godine!

Blic pre 3 sata
Naša Lidija Top model Balkana

Naša Lidija Top model Balkana

Prokuplje press pre 24 sata
SAD pokreću petogodišnji projekat, u planu jačanje vojne infrastrukture na tzv. Kosovu i u Albaniji

SAD pokreću petogodišnji projekat, u planu jačanje vojne infrastrukture na tzv. Kosovu i u Albaniji

Sputnik pre 1 sat
Petorica ubica na slobodi u Srbiji: Odmah pozovite policiju u slučaju da ih vidite

Petorica ubica na slobodi u Srbiji: Odmah pozovite policiju u slučaju da ih vidite

Mondo pre 2 sata
Kris Mobil iz Leskovca na turniru u Ljubancima jedini predstavnik Srbije

Kris Mobil iz Leskovca na turniru u Ljubancima jedini predstavnik Srbije

Jugmedia pre 4 sati
Ko su bili sedmorica sa Drine – mladi Italijani koji su dali život u odbrani Srbije 1914.

Ko su bili sedmorica sa Drine – mladi Italijani koji su dali život u odbrani Srbije 1914.

Užice.net pre 9 sati
Sjajne Boranke

Sjajne Boranke

Sportski žurnal pre 11 sati

Ključne reči

MakedonijaAlbanijaOhridSeverna Makedonija

Najnovije vesti »

Majmunski procesi i konjski pasoš

Majmunski procesi i konjski pasoš

Radar pre 52 minuta
Novi vajb Desanke Šakić

Novi vajb Desanke Šakić

Radar pre 52 minuta
Iznuda u interesu države

Iznuda u interesu države

Radar pre 52 minuta
Skupovi protiv blokada: Premijer Macut na skupu u Zemunu, u Novom Sadu došlo do tuče među pristalicama SNS (VIDEO)

Skupovi protiv blokada: Premijer Macut na skupu u Zemunu, u Novom Sadu došlo do tuče među pristalicama SNS (VIDEO)

Danas pre 57 minuta
Građani Novog Sada sutra obeležavaju 10 meseci od pada nadstrešnice

Građani Novog Sada sutra obeležavaju 10 meseci od pada nadstrešnice

Danas pre 57 minuta