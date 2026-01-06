Predsednik Kolumbije tvrdi da je spreman da uzme oružje posle Trampovih pretnji

Danas pre 1 sat  |  Beta
Predsednik Kolumbije tvrdi da je spreman da uzme oružje posle Trampovih pretnji

Levičarski predsednik Kolumbije Gustavo Petro izjavio je danas da će „uzeti oružje u ruke“ zbog pretnji koje mu je predsednik SAD Donald Tramp uputio posle američke akcije u Venecueli i zarobljavanja njenog predsednika.

Dva dana pošto su američke snage zarobile predsednika Venecuele Nikolasa Madura, koji je u SAD optužen za narko-terorizam, Petro je na Iksu napisao da se „zakleo da više neće dodirnuti oružje, ali da će ga za domovinu ponovo uzeti u ruke“. Petro, nekadašnji pripadnik urbane gerilske grupe M-19, razoružane mirovnim sporazumom iz 1989. godine, razmenjuje teške reči sa Trampom od povratka republikanca u Belu kuću u januaru 2025. godine. Tramp, čija je administracija
