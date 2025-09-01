Sud odlučuje o američkoj deportaciji dece iz Gvatemale

Američki savezni sudija izdao je hitnu naredbu kojom se blokira deportacija grupe dece iz Gvatemale koja su prešla granicu bez svojih porodica, nakon što su advokati rekli da vlada priprema deportacije koje bi kršile zakone koji pružaju zaštitu deci migrantima.

Advokati 10 maloletnika iz Gvatemale, uzrasta od 10 do 17 godina, naveli su u sudskim dokumentima da će ih deportovati nazad u roku od nekoliko sati. Međutim, savezna sutkinja rekla je da ta deca ne mogu biti deportovana najmanje 14 dana, osim ako ona ne presudi drugačije, a ročište je zakazano za danas. Ovaj slučaj je izazvao uzbunu među zagovornicima prava migranata, koji kažu da bi mogao predstavljati kršenje saveznih zakona osmišljenih da zaštite decu koja