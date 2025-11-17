Da li Paunović ostaje selektor Srbije? „Nervira me ova situacija…“

Danas pre 3 sata  |  M. L.
Da li Paunović ostaje selektor Srbije? „Nervira me ova situacija…“

Fudbaleri Srbije su pobedili Letoniju sa 2:1 u poslednjem kolu kvalifikacija za Mundijal.

Bio je drugi meč i prva pobeda Veljka Paunovića na mestu selektora. Logično je da sve zanima da li Paunović ostaje na klupi Srbije. – Sva tri scenarija bila su opticaju, idem sa ovim iskustvom i saznanjima. Sa ovim iskustvom sledi period mnogo bitan za odluku o potencijalnom ugovoru. Mislim da sada ne mogu da kažem ništa, meni treba vremena, mislim da je ljudski da dobijem vreme, razgovaram sa familijom, savetodavcima… Ponovo je upitan za pojašnjenje o novom
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Veljko Paunović: „Napravio sam malu grešku u prvom delu utakmice…“

Veljko Paunović: „Napravio sam malu grešku u prvom delu utakmice…“

Danas pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalMundijal

Sport, najnovije vesti »

Bogdanović dvocifren, tesan poraz Klipersa u Bostonu

Bogdanović dvocifren, tesan poraz Klipersa u Bostonu

RTS pre 34 minuta
Strašni Harden umalo režirao senzaciju u "TD Gardenu", Bogdan se naigrao

Strašni Harden umalo režirao senzaciju u "TD Gardenu", Bogdan se naigrao

Sportske.net pre 44 minuta
Brazilac pobedio u slalomu u Finskoj

Brazilac pobedio u slalomu u Finskoj

Sportske.net pre 54 minuta
Fudbaleri Norveške predvođeni Halandom „pregazili” Italiju u Milanu za plasman na SP

Fudbaleri Norveške predvođeni Halandom „pregazili” Italiju u Milanu za plasman na SP

Politika pre 54 minuta
Nikola Topić se prvi put oglasio od kada mu je dijagnostikovan rak testisa

Nikola Topić se prvi put oglasio od kada mu je dijagnostikovan rak testisa

Danas pre 2 sata