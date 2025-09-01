Nova Uredba stupila na snagu - od danas niže cene 20.000 proizvoda Svi trgovci pod kontrolom a ovo su kazne za kršenje

Dnevnik pre 57 minuta
Nova Uredba stupila na snagu - od danas niže cene 20.000 proizvoda Svi trgovci pod kontrolom a ovo su kazne za kršenje

Nova Uredba o ograničavanju marži na 20 odsto, koju je usvojila Vlada Srbije, a predložio predsednik Aleksandar Vučić u okviru seta pet ekonomskih mera za poboljšanje životnog standarda građana, stupila je na snagu 1. septembra, te će od danas svi građani moći da po cenama nižim od 10 do 20 odsto u prodavnicama pazare čak 20.000 proizvoda iz 23 kategorije!

U narednih šest meseci svi veliki trgovinski lanci koji su u prošloj poslovnoj godini imali prihod veći od 4,5 milijardi dinara moraće da ograniče marže na proizvode iz ovih kategorija: mleko, mlečni i mešoviti proizvodi, jaja, bezalkoholna pića, kafa, čaj, sveže voće i povrće, prerada voća i povrća, hleb i peciva, mahunarke, smrznuti proizvodi, sveže i prerađeno meso, sveža i prerađena riba, slani i slatki konditorski proizvodi i žitarice, šećer, med, brašno,
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Kompletan spisak robe koja je pojeftinila i primeri cena! Od danas jeftinije 20.000 proizvoda koje kupujemo svakog dana

Kompletan spisak robe koja je pojeftinila i primeri cena! Od danas jeftinije 20.000 proizvoda koje kupujemo svakog dana

Kurir pre 17 minuta
Od danas niže cene 23 grupe proizvoda u trgovinama

Od danas niže cene 23 grupe proizvoda u trgovinama

Ozon pre 27 minuta
Mali: Cene osnovnih životnih namirnica od danas u proseku niže za oko 15 odsto

Mali: Cene osnovnih životnih namirnica od danas u proseku niže za oko 15 odsto

RTV pre 42 minuta
Od danas se primenjuje uredba o posebnim maržama, odnosi se na 23 vrste robe - kazne do 300.000 dinara

Od danas se primenjuje uredba o posebnim maržama, odnosi se na 23 vrste robe - kazne do 300.000 dinara

Euronews pre 1 sat
Od danas u prodavnicama niže cene 23 vrste robe: Evo na šta se sniženje odnosi

Od danas u prodavnicama niže cene 23 vrste robe: Evo na šta se sniženje odnosi

Radio 021 pre 1 sat
Redukcija cena neće biti ravnomerna, neke kategorije biće znatno jeftinije: Profesor o ograničenju marži

Redukcija cena neće biti ravnomerna, neke kategorije biće znatno jeftinije: Profesor o ograničenju marži

Mondo pre 57 minuta
Od danas se primenjuje uredba o posebnim maržama

Od danas se primenjuje uredba o posebnim maržama

Politika pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićVlada SrbijeMleko

Ekonomija, najnovije vesti »

Ova biljka ponovo postaje hit među poljoprivrednicima

Ova biljka ponovo postaje hit među poljoprivrednicima

Kamatica pre 37 minuta
Mali obavio trgovinu u istom marketu kao prošle nedelje: Račun manji za oko 15 odsto

Mali obavio trgovinu u istom marketu kao prošle nedelje: Račun manji za oko 15 odsto

Euronews pre 22 minuta
Uredba Vlade o maržama stupila snagu, Efektiva kaže - niže cene skoro neprimetne

Uredba Vlade o maržama stupila snagu, Efektiva kaže - niže cene skoro neprimetne

N1 Info pre 7 minuta
Hepatitis A hara Evropom – Johnson & Johnson na pragu eksplozije cene akcije

Hepatitis A hara Evropom – Johnson & Johnson na pragu eksplozije cene akcije

N1 Info pre 37 minuta
Manje od polovine malih i srednjih preduzeća u Srbiji ulaže u inovacije

Manje od polovine malih i srednjih preduzeća u Srbiji ulaže u inovacije

Biznis.rs pre 32 minuta