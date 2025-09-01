Danas u većem delu Srbije pretežno sunčano i toplo, na istoku i jugoistoku pre podne moguća slaba kiša, a zatim razvedravanje.

Najniža temperatura od 12 do 19, a najviša od 27 do 31 stepen. Duvaće slab i umeren vetar, na istoku povremeno i jak zapadni i severozapadni. Sunčano i toplo, na istoku moguća kiša – temperatura do 31 stepen Najniža temperatura od 12 do 19, a najviša od 27 do 31 stepen. U Beogradu sunčano i toplije, do 29 stepeni. Biometeorološke prilike mogu imati nepovoljan uticaj na srčane bolesnike i astmatičare. Nervoza, pospanost i reumatski bolovi su moguće meteoropatske