Sunčano i toplo, na istoku moguća kiša – temperatura do 31 stepen

Glas Zaječara pre 4 sati  |  Anđela Risantijević
Sunčano i toplo, na istoku moguća kiša – temperatura do 31 stepen

Danas u većem delu Srbije pretežno sunčano i toplo, na istoku i jugoistoku pre podne moguća slaba kiša, a zatim razvedravanje.

Najniža temperatura od 12 do 19, a najviša od 27 do 31 stepen. Duvaće slab i umeren vetar, na istoku povremeno i jak zapadni i severozapadni. Sunčano i toplo, na istoku moguća kiša – temperatura do 31 stepen Najniža temperatura od 12 do 19, a najviša od 27 do 31 stepen. U Beogradu sunčano i toplije, do 29 stepeni. Biometeorološke prilike mogu imati nepovoljan uticaj na srčane bolesnike i astmatičare. Nervoza, pospanost i reumatski bolovi su moguće meteoropatske
Ključne reči

Zaječarsrbijavreme

