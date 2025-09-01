Reči podrške od najvećeg: Novak iz Njujorka odmah pozvao Bogdana kada je saznao za kapitenovu povredu! Loše vesti pred Češku: Veliko razočarenje za srpske navijače u Rigi!

Sigurno mu je značio razgovor sa Novakom! Srpski as Novak Đoković nastavlja pohod na US openu, gde je obezbedio mesto u četvrtfinalu, ali ni u vrelim teniskim danima u Njujorku ne zaboravlja da prati nastupe košarkaške reprezentacije Srbije na Evropskom prvenstvu.

Njegovu pažnju posebno je privukla vest o povredi kapitena Bogdana Bogdanovića, na šta je odmah reagovao. Bogdanovića sada očekuje period pauze, što je veliki udarac za selekciju, a Novak nije krio žaljenje zbog toga. – Onog trenutka kada sam pročitao da se povredio, odmah sam kontaktirao sa njim. Rekao mi je da oseća da će biti dobro i da nije ništa strašno, ali danas (nedelja) sam video da nažalost neće igrati. Ponovo sam ga pozvao i rekao mi je da je, nažalost,