Reči podrške od najvećeg: Novak iz Njujorka odmah pozvao Bogdana kada je saznao za kapitenovu povredu! Loše vesti pred Češku: Veliko razočarenje za srpske navijače u Rigi!

Hot sport pre 53 minuta
Reči podrške od najvećeg: Novak iz Njujorka odmah pozvao Bogdana kada je saznao za kapitenovu povredu! Loše vesti pred Češku…

Sigurno mu je značio razgovor sa Novakom! Srpski as Novak Đoković nastavlja pohod na US openu, gde je obezbedio mesto u četvrtfinalu, ali ni u vrelim teniskim danima u Njujorku ne zaboravlja da prati nastupe košarkaške reprezentacije Srbije na Evropskom prvenstvu.

Njegovu pažnju posebno je privukla vest o povredi kapitena Bogdana Bogdanovića, na šta je odmah reagovao. Bogdanovića sada očekuje period pauze, što je veliki udarac za selekciju, a Novak nije krio žaljenje zbog toga. – Onog trenutka kada sam pročitao da se povredio, odmah sam kontaktirao sa njim. Rekao mi je da oseća da će biti dobro i da nije ništa strašno, ali danas (nedelja) sam video da nažalost neće igrati. Ponovo sam ga pozvao i rekao mi je da je, nažalost,
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Eurobasket, 6. Dan: Turska poslala poruku Srbiji, velika pobeda Crne Gore! Brutalni Nemci unakazili Britance i oborili rekord…

Eurobasket, 6. Dan: Turska poslala poruku Srbiji, velika pobeda Crne Gore! Brutalni Nemci unakazili Britance i oborili rekord na EP! Letonija srušila Portugal

Kurir pre 28 minuta
Vlade Đurović podigao ton zbog onoga što se priča o Srbiji: "Nemojte više, čuli su i naši košarkaši"

Vlade Đurović podigao ton zbog onoga što se priča o Srbiji: "Nemojte više, čuli su i naši košarkaši"

Mondo pre 53 minuta
(VIDEO) Ovako predsednik Finske „pumpa“

(VIDEO) Ovako predsednik Finske „pumpa“

Sport klub pre 29 minuta
Evrobasket, šesti dan: Markanen se muči u derbiju Evrobasketa, malo i neočekivano

Evrobasket, šesti dan: Markanen se muči u derbiju Evrobasketa, malo i neočekivano

Nova pre 19 minuta
(VIDEO) Srbija dobila četvrtinu 27:5, ovacije za Micića

(VIDEO) Srbija dobila četvrtinu 27:5, ovacije za Micića

Sport klub pre 9 minuta
Crna Gora "preživela" Švedsku, ubedljivi Turci i Nemci, Letonija nadigrala Portugal

Crna Gora "preživela" Švedsku, ubedljivi Turci i Nemci, Letonija nadigrala Portugal

RTV pre 1 sat
Hrvatski novinar otpisao orlove: "Srbija više nije Drim tim! U samo 24 sata rasplinuo se mit o nedodirljivom favoritu..."

Hrvatski novinar otpisao orlove: "Srbija više nije Drim tim! U samo 24 sata rasplinuo se mit o nedodirljivom favoritu..."

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićCrvena ZvezdaEvropsko prvenstvoUS OpenNjujorkPortugalBačkaMarko GrujićAtina

Sport, najnovije vesti »

Odbojkašice Turske u četvrtfinalu Svetskog prvenstva

Odbojkašice Turske u četvrtfinalu Svetskog prvenstva

Danas pre 1 sat
Novak Đoković saznao kada igra četvrtfinale US opena protiv Tejlora Frica

Novak Đoković saznao kada igra četvrtfinale US opena protiv Tejlora Frica

Danas pre 1 sat
Marta Kos: Crna Gora u EU možda već 2028. godine, Albanija 2029.

Marta Kos: Crna Gora u EU možda već 2028. godine, Albanija 2029.

Danas pre 59 minuta
"Orlovi" počeli pripreme za duele sa Letonijom i Engleskom

"Orlovi" počeli pripreme za duele sa Letonijom i Engleskom

RTS pre 53 minuta
Rekordna prodaja Crvene zvezde: Šampion oborio transfer rekord dva puta za jedno leto! Loše vesti pred Češku: Veliko…

Rekordna prodaja Crvene zvezde: Šampion oborio transfer rekord dva puta za jedno leto! Loše vesti pred Češku: Veliko razočarenje za srpske navijače u Rigi!

Hot sport pre 54 minuta