Ministar Mali ponovo u kupovini posle pojeftinjenja: Račun je pre nekoliko dana bio 4.991 dinara, evo koliko iznosi danas

Kurir pre 17 minuta
Ministar Mali ponovo u kupovini posle pojeftinjenja: Račun je pre nekoliko dana bio 4.991 dinara, evo koliko iznosi danas

Ministar Siniša Mali kupio je sve iste namirnice koje je kupio i prošle nedelje dok sniženja još nisu krenula, a kako bi uporedio cene pre i posle sniženja.

Mali je tada kupovinu obavio u marketu ''Maxi'' gde je odabrao 25 proizvoda iz 23 kategorije koje građani najčešće kupuju, a račun pre sniženja je iznosio 4.991,92 dinara. - Dobro jutro svima, kao i pre par dana što sam uradio, došao sam ovde u Maksi i kupio sam 25 proizvoda. Račun od prošle nedelje bio je 4.992 dinara. Danas sam kupio iste proizvode i račun je danas 4.247. Ono je veoma važna vest i razlika je 744,8 dinara. To je 14,9 odsto manje. Kao što je i
