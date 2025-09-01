Novak probao da pomogne Bogdanu, da ga vrati na Eurobasket: "Odmah sam ga pozvao, rekao sam mu šta da radi"

Mondo pre 7 minuta  |  Nikola Lalović
Novak probao da pomogne Bogdanu, da ga vrati na Eurobasket: "Odmah sam ga pozvao, rekao sam mu šta da radi"

Novak Đoković na US Openu ima vremena ne samo da prati naše košarkaše nego i da im deli savete.

Sada je posle pobede u četvrtom kolu nad Janom Lenardom Štrufom srpskim novinarima pričao i o Bogdanu Bogdanoviću. Kapiten košarkaške reprezentacije Srbije se povredio na meču sa Portugalom krajem prvog poluvremena i na kraju će morati da pauzira do kraja Eurobasketa. Čim je video da se povredio, Novak ga je pozvao. "Onog trenutka kada sam pročitao da se povredio pre tri dana odmah sam ga kontaktirao. Rekao mi je da oseća da će biti dobro i da nije ništa strašno, a
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Đoković zna Bogdana u dušu: "Verovatno se pojeo što nije na parketu"

Đoković zna Bogdana u dušu: "Verovatno se pojeo što nije na parketu"

Sportske.net pre 7 minuta
Novak odmah zvao Bogdana da mu pomogne: „Znajući kakav je verovatno se pojeo“

Novak odmah zvao Bogdana da mu pomogne: „Znajući kakav je verovatno se pojeo“

Sputnik pre 33 minuta
Reči podrške od najvećeg: Novak iz Njujorka odmah pozvao Bogdana kada je saznao za kapitenovu povredu! Mačji kašalj: Novak…

Reči podrške od najvećeg: Novak iz Njujorka odmah pozvao Bogdana kada je saznao za kapitenovu povredu! Mačji kašalj: Novak Đoković se rutinski plasirao u četvrtfinale US opena!

Hot sport pre 2 minuta
Novak odmah pozvao Bogdana, ovako pokušao da mu pomogne: Evo šta je sve spreman da uradi za Srbiju, otkrio telefonski razgovor…

Novak odmah pozvao Bogdana, ovako pokušao da mu pomogne: Evo šta je sve spreman da uradi za Srbiju, otkrio telefonski razgovor

Nova pre 38 minuta
"Čim sam pročitao da se povredio, pozvao sam Bogdana! Rekao mi je..." Đoković otkrio detalje razgovora sa Bogdanovićem: "Dao…

"Čim sam pročitao da se povredio, pozvao sam Bogdana! Rekao mi je..." Đoković otkrio detalje razgovora sa Bogdanovićem: "Dao sam neke predloge! Nažalost..."

Kurir pre 18 minuta
„Morali smo hitno da se evakuišemo“: Novak otkrio dramu na US Openu, ovo nikada nije zaboravio

„Morali smo hitno da se evakuišemo“: Novak otkrio dramu na US Openu, ovo nikada nije zaboravio

Nova pre 18 minuta
Novak o Bogdanu: Dao sam neke predloge… Verovatno se „pojeo“

Novak o Bogdanu: Dao sam neke predloge… Verovatno se „pojeo“

Sport klub pre 58 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićKošarkaUS OpenEurobasketPortugal

Sport, najnovije vesti »

Kad je dovoljan samo jedan

Kad je dovoljan samo jedan

Velike priče pre 8 minuta
Đoković zna Bogdana u dušu: "Verovatno se pojeo što nije na parketu"

Đoković zna Bogdana u dušu: "Verovatno se pojeo što nije na parketu"

Sportske.net pre 7 minuta
Reči podrške od najvećeg: Novak iz Njujorka odmah pozvao Bogdana kada je saznao za kapitenovu povredu! Mačji kašalj: Novak…

Reči podrške od najvećeg: Novak iz Njujorka odmah pozvao Bogdana kada je saznao za kapitenovu povredu! Mačji kašalj: Novak Đoković se rutinski plasirao u četvrtfinale US opena!

Hot sport pre 2 minuta
Mačji kašalj: Novak Đoković se rutinski plasirao u četvrtfinale US opena! Železničar ispustio pobedu u 96. Minutu…

Mačji kašalj: Novak Đoković se rutinski plasirao u četvrtfinale US opena! Železničar ispustio pobedu u 96. Minutu: Kragujevčani slavili u okršaju dva Radnička!

Hot sport pre 13 minuta
Novak odmah zvao Bogdana da mu pomogne: „Znajući kakav je verovatno se pojeo“

Novak odmah zvao Bogdana da mu pomogne: „Znajući kakav je verovatno se pojeo“

Sputnik pre 33 minuta