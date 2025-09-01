Najmanje 600 ljudi stradalo u zemljotresu u Avganistanu

Najmanje 600 osoba je poginulo, a povređeno je više od hiljadu u Avganistanu, kada je tu zemlju pogodio zemljotres jačine šest stepeni po Rihterovoj skali, saopštio je danas portparol ministarstva unutrašnjih poslova Avganistana.

Više izvora iz talibanske vlade reklo je za BBC da su „desetine kuća pod ruševinama“ i da sada strahuju da je stotine ljudi poginulo i ranjeno u zemljotresu. Iz pokrajinske bolnice u Asadabadu, glavnom gradu pokrajine Kunar, kažu da primaju „jednog pacijenta svakih pet minuta“ i da je cela bolnica puna povređenih ljudi. Talibanska vlada navodi da je povređeno najmanje 1.300 ljudi. Pokrenuta je ogromna akcija spasavanja, ali s obzirom da je region teško dostupan,