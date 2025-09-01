Stotine mrtvih i oko 2.800 povređenih u zemljotresu u Avganistanu, kažu vlasti

BBC News pre 46 minuta

HAMID SABAWOON/EPA/Shutterstock

Više stotina ljudi je poginulo, a blizu 3.000 je povređeno u zemljotresu jačine šest stepeni Rihterove skale u istočnom Avganistanu.

Nadležni kažu da se strahuje da broj mrtvih i povređenih nije konačan.

Prema poslednjim informacijama, poginulo je najmanje 800, a oko 2.800 povređeno.

Epicentar zemljotresa bio je 27 kilometara od Džalalabada, petog najvećeg grada u Avganistanu, i oko 140 kilometara od glavnog grada Kabula.

Potres, na maloj dubini od osam kilometara, zatresao je zgrade od Kabula do Islamabada, prestonice Pakistana.

Zvaničnici su za BBC rekli da su kuće sravnjene sa zemljom u područjima blizu granice Avganistana sa Pakistanom.

Područje je planinsko i komunikacije su ograničene, što znači da informacije sporo pristižu.

Zbog naknadnih potresa otežano je spasavanje, jer su neki planinski putevi u regionu blokirani klizištima.

BBC Epicentar zemljotresa u Avganistanu

BBC

USGS HANDOUT/EPA/Shutterstock

Isti region koji je sada zadesio zemljotres u nedelju uveče već je bio pogođen poplavama tokom vikenda.

Talibani, koji vode zemlju od 2021. godine, pozvali su međunarodne organizacije da pomognu u spasavanju, posebno da obezbede helikoptere kako bi stigli do pogođenih područja.

Stanovnici pogođenog područja osetili su višestruke naknadne potrese.

Polad Nuri (28) stajao je na ulici ispred njegovee kuće u pokrajini Nangarhar u ponoć, zbog straha od naknadnih potresa.

Rekao je za BBC avganistanski servis da je izbrojao čak 13 naknadnih potresa i da su stotine ljudi pobegle iz domova na ulice.

„Nikada u životu nisam osetio tako jak zemljotres“, rekao je.

Reuters Ljudi unose povređene u zemljotresu u kola hitne pomoći

Getty Images

Zašto su zemljotresi u Avganistanu razorni?

Avganistan je sklon zemljotresima jer se nalazi na vrhu brojnih raseda gde se susreću Indijska i Evroazijska tektonska ploča.

U oktobru 2023. godine, zemljotres jačine 6,3 stepena Rihterove skale pogodio je zapadnu provinciju Herat, usmrtivši oko 1.500 ljudi, prema podacima Ujedinjenih nacija.

Bio je razoran jer je bio plitak - dogodio se na samo 14 kilometara ispod površine zemlje.

Stanovnici Avganistana u ruralnim planinskim područjima su ugroženi jer su kuće izgrađene od drveta, cigle od blata ili mekog betona, zbog čega nisu otporne na zemljotrese.

Veliku štetu u planinama Avganistana izazivaju i klizišta posle potresa, koji sravnjuju kuće sa zemljom i blokiraju reke.

Pre tri godine, u junu, istok Avganistana je takođe bio pogođen snažnim zemljotresom.

Tada je poginulo više od 1.000 ljudi, a mnogi su ostali bez kuća.

Pogledajte video: 'Izgubila sam 19 članova porodice' - Avganistanka o smrtonosnom zemljotresu 2022.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 09.01.2025)