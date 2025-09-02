U bolnicama vanredno stanje, groblja prepuna! Zemljotres razorio zemlju, 1.400 mrtvih, ljudi ispod ruševina: "Gledamo kako umiru pred našim očima"

Bližila se ponoć kada je Hamida Džana iznenada probudila tutnjava. Njegova mala kuća u selu Piran, u avganistanskom regionu Kunar, tresla se usled snažnih potresa, a on je u jednom momentu video kako zidovi počinju da pucaju! O silini ovog zemljotresa govore i poslednji podaci prema kojima je broj žrtava porastao na 1.400.

- Skočio sam iz kreveta i pojurio tamo gde u spavali moja deca i roditelji. Uspeo sam da izvučem dvoje dece i odvedem ih na sigurno. Vratio sam se unutra u pokušaju da spasem svoju mlađu braću... Tada su se krov i zidovi srušili na mene - opisao je Džan dramu kroz koju je prošao u nedelju kasno uveče kada je zemljotres jačine 6 stepeni po Rihteru pogodio istočni Avganistan. Džan je bio zatrpan ispod ruševina sopstvene kuće, ali je bio pri svesti. Koliko god se