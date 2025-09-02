Više od 1.400 mrtvih u zemljotresu u Avganistanu, Zapad nudi pomoć

BBC News pre 19 minuta

Nastavljaju se spasilačke operacije u Avganistanu posle jednog od najrazonijih zemljotresa u istoriji zemlje, koji je odneo više od 1.400 života, dok je još oko 3.000 ljudi povređeno.

Potraga za preživelima i dalje traje.

Spasilačke ekipe pokušavaju da dopru do najteže pogođenih područja, uglavnom u nepristupačnim planinskim predelima.

Mnogi meštani su proveli noć pod otvorenim nebom, izveštavaju BBC dopisnici.

Najviše žrtava je zabeleženo u planinskoj provinici Kunar, najbliža epicentru zemljotresa, registrovanog 31. avgusta kasno uveče.

Najnoviji podatak Avganistanskog društva Crvenog polumeseca je da je broj žrtava porastao na 1.400.

Još najmanje 3.250 ljudi je povređeno, a više od 8.000 domova je uništeno, kažu iz ove organizacije.

Strahuje se da broj mrtvih nije konačan jer su čitava sela sravnjena sa zemljom.

Talibanska vlada, koju priznaje samo Rusija, zatražila je međunarodnu pomoć.

Zapadne zemlje izrazile su spremnost da pomognu u saniranju posledica razornog zemljotres u Avganistanu.

Velika Britanija izdvojila je više od milion evra, uz napomenu da će sredstva biti distribuirana isključivo preko međunarodnih partnera, kako bi se sprečilo da pomoć dođe u ruke talibanskog režima koji trenutno upravlja zemljom.

Humanitarnu pomoć najavile su i Kina, Indija i Švajcarska.

Indijski ministar spoljnih poslova Subramanjam Džajšankar saopštio je da je njegova zemlja već dostavila hiljadu šatora u Kabul i da je u toku transport 15 tona hrane u pogođenu provinciju Kunar.

Ujedinjene nacije su putem Fonda za hitno reagovanje (CERF) obezbedile pet miliona dolara pomoći.

BBC Epicentar zemljotresa u Avganistanu

Epicentar zemljotresa bio je 27 kilometara od Džalalabada, petog najvećeg grada u Avganistanu, i oko 140 kilometara od glavnog grada Kabula.

Potres, na maloj dubini od osam kilometara, zatresao je zgrade od Kabula do Islamabada, prestonice Pakistana.

Zvaničnici su za BBC rekli da su kuće sravnjene sa zemljom u područjima blizu granice Avganistana sa Pakistanom.

Isti region koji je sada zadesio zemljotres u nedelju uveče već je bio pogođen poplavama tokom vikenda.

Talibani, koji vode zemlju od avgusta 2021. godine, pozvali su međunarodne organizacije da pomognu u spasavanju, posebno da obezbede helikoptere kako bi stigli do pogođenih područja.

Stanovnici pogođenog područja osetili su višestruke naknadne potrese.

Polad Nuri (28) stajao je na ulici ispred njegovee kuće u pokrajini Nangarhar u ponoć, zbog straha od naknadnih potresa.

Rekao je za BBC avganistanski servis da je izbrojao čak 13 naknadnih potresa i da su stotine ljudi pobegle iz domova na ulice.

„Nikada u životu nisam osetio tako jak zemljotres“, rekao je.

Zašto su zemljotresi u Avganistanu razorni?

Avganistan je sklon zemljotresima jer se nalazi na vrhu brojnih raseda gde se susreću Indijska i Evroazijska tektonska ploča.

U oktobru 2023. godine, zemljotres jačine 6,3 stepena Rihterove skale pogodio je zapadnu provinciju Herat, usmrtivši oko 1.500 ljudi, prema podacima Ujedinjenih nacija.

Bio je razoran jer je bio plitak - dogodio se na samo 14 kilometara ispod površine zemlje.

Stanovnici Avganistana u ruralnim planinskim područjima su ugroženi jer su kuće izgrađene od drveta, cigle od blata ili mekog betona, zbog čega nisu otporne na zemljotrese.

Veliku štetu u planinama Avganistana izazivaju i klizišta posle potresa, koji sravnjuju kuće sa zemljom i blokiraju reke.

Pre tri godine, u junu, istok Avganistana je takođe bio pogođen snažnim zemljotresom.

Tada je poginulo više od 1.000 ljudi, a mnogi su ostali bez kuća.

(BBC News, 09.02.2025)