Al kaida se vraća u Ameriku na velika vrata: Bivši terorista uskoro u Beloj kući

Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija ukinuo je danas sankcije sirijskom predsedniku Ahmedu al Šari, koji bi trebalo da se sastane sa američkim predsednikom Donaldom Trampom u Beloj kući u ponedeljak, 10. novembra

Prema rezoluciji koju su podnele Sjedinjene Američke Države, sankcije su ukinute i sirijskom ministru unutrašnjih poslova Anasu Hasanu Hatabu, prenosi Rojters. Za ukidanje sankcija glasalo je 14 zemalja, dok je Kina bila uzdržana. Vašington je mesecima unazad pozivao 15-člani Savet bezbednosti UN da ublaži sankcije Siriji. Nakon 13 godina građanskog rata, sirijski predsednik Bašar el Asad svrgnut je u decembru prošle godine u ofanzivi pobunjeničkih snaga