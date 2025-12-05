U Grčkoj zbog oluje poplavljeni putevi, a škole u delovima zemlje ne rade

RTV pre 21 minuta  |  Tanjug
ATINA - Oluja Bajron, koja je pogodila Grčku, izazvala je zatvaranje velikog broja škola, poplave drumova i zatvaranje autoputa Atina-Korint.

Rano jutros, nacionalni auto-put Atina-Korint bio je zatvoren u jednom svom delu zbog klizišta i nagomilane vode, preneo je Katimerini. Obilne padavine dovele su i do poplava drugih puteva, dok je u nekoliko oblasti palo drveće. U zoru je putem broja 112 poslata poruka stanovnicima Megare i Mandre da se presele iz podruma i prizemlja zgrada na više spratove zbog razvoja poplava. Kako je navedeno, u stanju pripravnosti su vatrogasna služba, oružane i bezbednosne
