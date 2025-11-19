Tramp srdačno primio u Vašingtonu saudijskog predstolonaslednika Mohameda bin Salmana

Predsednik SAD Donald Tramp primio je danas u Vašingtonu saudijskog prestolonaslednika i de fakto vladara Saudijske Arabije princa Mohameda bin Salmana, što je njegova prva poseta Beloj kući od kada su saudijski agenti ubili novinara Vašington posta Džamala Kašogija 2018. godine.

Tramp je srdačno primio princa Mohameda kada je stigao u Belu kuću jutros i priređena mu je svečana cermonija za doček uz prelet vojnih aviona i pozdrave orkestra američke mornarice. Američko-saudijski odnosi bili su zategnuti posle operacije u kojoj je bio na meti Kašogi, žestoki kritičar saudijske kraljevine, a za šta su američke obaveštajne agencije kasnije ustanovile da je princ Mohamed verovatno naredio agentima da je sprovedu. Ali sedam godina kasnije tamni