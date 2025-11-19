Tramp srdačno primio u Vašingtonu saudijskog predstolonaslednika Mohameda bin Salmana

Danas pre 5 sati  |  Beta-AFP
Tramp srdačno primio u Vašingtonu saudijskog predstolonaslednika Mohameda bin Salmana

Predsednik SAD Donald Tramp primio je danas u Vašingtonu saudijskog prestolonaslednika i de fakto vladara Saudijske Arabije princa Mohameda bin Salmana, što je njegova prva poseta Beloj kući od kada su saudijski agenti ubili novinara Vašington posta Džamala Kašogija 2018. godine.

Tramp je srdačno primio princa Mohameda kada je stigao u Belu kuću jutros i priređena mu je svečana cermonija za doček uz prelet vojnih aviona i pozdrave orkestra američke mornarice. Američko-saudijski odnosi bili su zategnuti posle operacije u kojoj je bio na meti Kašogi, žestoki kritičar saudijske kraljevine, a za šta su američke obaveštajne agencije kasnije ustanovile da je princ Mohamed verovatno naredio agentima da je sprovedu. Ali sedam godina kasnije tamni
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Haos u Beloj kući: Novinarka pitala saudijskog princa o umešanosti u ubistvo Kašogija, Tramp pobesno: "Ne sramotite našeg…

Haos u Beloj kući: Novinarka pitala saudijskog princa o umešanosti u ubistvo Kašogija, Tramp pobesno: "Ne sramotite našeg gosta! (foto, video)

Blic pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VašingtonBela kućaprincDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Ruski arheolozi otkrili grad star šest vekova: Nalazi se ispod jezera, uništen razortnim zemljotresom

Ruski arheolozi otkrili grad star šest vekova: Nalazi se ispod jezera, uništen razortnim zemljotresom

Kurir pre 10 minuta
Bivšem ministru preti hapšenje: Zbignjev Ziobro u bekstvu, optužen za milionsku prevaru: Poljska mu poništila diplomatski pasoš…

Bivšem ministru preti hapšenje: Zbignjev Ziobro u bekstvu, optužen za milionsku prevaru: Poljska mu poništila diplomatski pasoš

Blic pre 1 sat
"Spremamo se da oživimo pegovore s Rusijom": Zelenski namerava da poseti Tursku: "Razvili smo rešenja"

"Spremamo se da oživimo pegovore s Rusijom": Zelenski namerava da poseti Tursku: "Razvili smo rešenja"

Blic pre 35 minuta
Čeka se Trampov potpis: I Senat SAD usvojio zakon o objavljivanju Epstajnovih dosijea

Čeka se Trampov potpis: I Senat SAD usvojio zakon o objavljivanju Epstajnovih dosijea

Kurir pre 1 sat
Nakon Kongresa, i američki Senat usvojio odluku o objavljivanju Epstinovih dosijea

Nakon Kongresa, i američki Senat usvojio odluku o objavljivanju Epstinovih dosijea

Politika pre 50 minuta