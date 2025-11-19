Klub milijardera na jednom selfiju: Fotografija Kristijana Ronalda izazvala kritiku obožavalaca (FOTO)

N1 Info pre 53 minuta  |  index.hr
Klub milijardera na jednom selfiju: Fotografija Kristijana Ronalda izazvala kritiku obožavalaca (FOTO)

Slavni portugalski fudbaler Kristijano Ronaldo izazvao je bes nakon što je pozirao za grupnu fotografiju u Beloj kući.

Četrdesetogodišnji sportista i njegova verenica Đorđina Rodrigez u utorak uveče prisustvovali su svečanom okupljanju koje su organizovali Donald i Melanija Tramp, a sporna fotografija brzo je izazvala niz negativnih komentara na društvenim mrežama, prenosi Index. Američki predsednik ugostio je i brojna druga poznata lica, uključujući izvršnog direktora Epla Tima Kuka i šefa Tesle Ilona Maska. Maskov dolazak posebno je zanimljiv jer je to njegova prva poseta Beloj
