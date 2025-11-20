"Neće se mađarski novac trošiti na zlatne toalete"! Sijarto: Ukrajinska ratna mafija krade evropski novac

Kurir pre 36 minuta  |  Agencije
Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto ocenio je danas da je slanje još skoro stotinu milijardi evra evropskih poreskih obveznika Ukrajini "ludost". - Dok god Mađarska ima patriotsku vladu, nećemo dozvoliti da novac građana Mađarske bude upućen ratnoj mafiji u Ukrajini da se troši na zlatne toalete - poručio je Sijarto na konferenciji za novinare uoči diskusije na predizbornom skupu vladajuće stranke Fides u Sekešfehervaru, u centralnoj Mađarskoj.
