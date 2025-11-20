"Neće se Mađarski novac trošiti na zlatne toalete": Sijarto besan zbog predloga Fon der Lajenove: "Ukrajinska ratna mafija krade evropski novac"

Blic pre 5 sati
"Neće se Mađarski novac trošiti na zlatne toalete": Sijarto besan zbog predloga Fon der Lajenove: "Ukrajinska ratna mafija…
Mađarska se izričito protivi upotrebi sredstava iz evropskih fondova za podršku Ukrajini Izveštaji pokazuju visok nivo korupcije u ukrajinskoj administraciji Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto ocenio je danas da je slanje još skoro stotinu milijardi evra evropskih poreskih obveznika Ukrajini "ludost". - Dok god Mađarska ima patriotsku vladu, nećemo dozvoliti da novac građana Mađarske bude upućen ratnoj mafiji u Ukrajini da se troši na zlatne toalete -
Kurir pre 1 sat
UkrajinaMafijakorupcijaMađarska

