Ronaldo u poseti Beloj kući zajedno sa saudijskim prestolonaslednikom

Saudijska Arabija će 2034. godine biti domaćin Svetskog prvenstva

Portugalski fudbaler Kristijano Ronaldo prisustvovao je večeri koju je u Beloj kući organizovao američki predsednik Donald Tramp, u čast saudijskog prestolonaslednika Mohameda bin Salmana. Na prijemu održanom noćas u Vašingtonu, fudbalska zvezda sedela je u blizini Istočne sobe, nedaleko od mesta gde su predsednik i princ održali govore pred zvaničnicima obe zemlje i svetskim poslovnim liderima, među kojima su bili osnivač kompanije Tesla Ilon Mask i izvršni