Student DIF-a: Kolega ostao unutra, pokušavaju da otvore vrata, dekan Drid i policija da ga mirno puste

N1 Info pre 23 minuta  |  N1 Beograd
Student DIF-a: Kolega ostao unutra, pokušavaju da otvore vrata, dekan Drid i policija da ga mirno puste

Dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu Patrik Drid ušao je u zgradu, kako tvrdi jedan student, kroz razbijen prozor, a jedan student se i dalje nalazi u zgradi. "Dobili smo informacije od kolege koji je unutra da je razbijen prozor od nepoznatih lica, da je dekan upao na fakultet u pratnji tri policajca.

Ulazna su vrata blokirana, ušao je kroz prozor… Razbijena su dva prozora, jedna od studentske službe, jedan koji smo koristili kao prolaz od 28. aprila. Dekan je pozvao policiju zbog opasnosti na fakultetu, imao je pravo da uđe na fakultet, u tome je stvar", kazao je student DIF-a Milutin Tucakov. Kako je naveo, student koji se i dalje nalazi u zgradi, zaključan je u jednoj prostoriji ove ustanove. "On je u jednoj od prostorija, znaju da je on tu i pokušavaju da
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Demonstranti i policija ispred DIF-a u Novom Sadu: Studenti tvrde da su maskirane osobe noćas upale na fakultet (foto)

Demonstranti i policija ispred DIF-a u Novom Sadu: Studenti tvrde da su maskirane osobe noćas upale na fakultet (foto)

Blic pre 23 minuta
Dekan Drid ušao na novosadski DIF, policija ispred zgrade fakulteta

Dekan Drid ušao na novosadski DIF, policija ispred zgrade fakulteta

RTV pre 38 minuta
Studenti objavili snimke sa DIF-a na koji je dekan upao sa maskiranim osobama: „Razbili su prozore i upali dok su studenti…

Studenti objavili snimke sa DIF-a na koji je dekan upao sa maskiranim osobama: „Razbili su prozore i upali dok su studenti bili unutra zaključani“

Nova pre 3 minuta
VIDEO Dekan Patrik Drid u pratnji policije upao na blokirani DIF u Novom Sadu, građani počeli da se okupljaju

VIDEO Dekan Patrik Drid u pratnji policije upao na blokirani DIF u Novom Sadu, građani počeli da se okupljaju

Nova pre 38 minuta
Dekan DIF-a Patrik Drid u sred noći upao na fakultet kroz prozor

Dekan DIF-a Patrik Drid u sred noći upao na fakultet kroz prozor

Danas pre 28 minuta
Dekan Patrik Drid ušao na DIF u Novom Sadu, policija ispred zgrade fakulteta

Dekan Patrik Drid ušao na DIF u Novom Sadu, policija ispred zgrade fakulteta

Euronews pre 38 minuta
Demonstranti i policija ispred DIF-a u Novom Sadu: Studenti tvrde da su maskirane osobe noćas upale unutra

Demonstranti i policija ispred DIF-a u Novom Sadu: Studenti tvrde da su maskirane osobe noćas upale unutra

Telegraf pre 18 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sad

Društvo, najnovije vesti »

Roditelji, nastavnici i učenici ispred Pete beogradske gimnazije, protest zbog odmazde nad prosvetnim radnicima

Roditelji, nastavnici i učenici ispred Pete beogradske gimnazije, protest zbog odmazde nad prosvetnim radnicima

N1 Info pre 3 minuta
Student DIF-a: Kolega ostao unutra, pokušavaju da otvore vrata, dekan Drid i policija da ga mirno puste

Student DIF-a: Kolega ostao unutra, pokušavaju da otvore vrata, dekan Drid i policija da ga mirno puste

N1 Info pre 23 minuta
Vremenska prognoza za ponedeljak 1. septembar 2025: Danas pretežno sunčano i toplije

Vremenska prognoza za ponedeljak 1. septembar 2025: Danas pretežno sunčano i toplije

Beta pre 8 minuta
"Nije bilo incidenata i problema": Direktor policije o okupljanjima širom Srbije: "Na 95 lokacija prisustvovalo je skoro…

"Nije bilo incidenata i problema": Direktor policije o okupljanjima širom Srbije: "Na 95 lokacija prisustvovalo je skoro 104.000 građana"

Blic pre 3 minuta
Demonstranti i policija ispred DIF-a u Novom Sadu: Studenti tvrde da su maskirane osobe noćas upale na fakultet (foto)

Demonstranti i policija ispred DIF-a u Novom Sadu: Studenti tvrde da su maskirane osobe noćas upale na fakultet (foto)

Blic pre 23 minuta