Student DIF-a: Kolega ostao unutra, pokušavaju da otvore vrata, dekan Drid i policija da ga mirno puste

Dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu Patrik Drid ušao je u zgradu, kako tvrdi jedan student, kroz razbijen prozor, a jedan student se i dalje nalazi u zgradi. "Dobili smo informacije od kolege koji je unutra da je razbijen prozor od nepoznatih lica, da je dekan upao na fakultet u pratnji tri policajca.

Ulazna su vrata blokirana, ušao je kroz prozor… Razbijena su dva prozora, jedna od studentske službe, jedan koji smo koristili kao prolaz od 28. aprila. Dekan je pozvao policiju zbog opasnosti na fakultetu, imao je pravo da uđe na fakultet, u tome je stvar", kazao je student DIF-a Milutin Tucakov. Kako je naveo, student koji se i dalje nalazi u zgradi, zaključan je u jednoj prostoriji ove ustanove. "On je u jednoj od prostorija, znaju da je on tu i pokušavaju da