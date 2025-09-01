Studenti i građani se okupljaju na Savskom trgu: Uskoro početak komemorativne šetnje

Kod nekadašnje Glavne železničke stanice u Beogradu u toku je okupljanje građana koji su u kolonama krenuli iz nekoliko delova grada, pošto se očekuje početak komemorativnih šetnji „Srednjoškolci pamte“ i „Ceo grad pamti“.

Od Pravnog ka staroj železničkoj stanici… obeležavanje 10 meseci od pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom sadu. pic.twitter.com/a8NM2CWQG0 — Zoran Lutovac (@ZoranLutovac) September 1, 2025 Njima su se pridružili i studenti u blokadi, koji su u pozivu na protest naveli da se ovog 1. septembra ne obeležava „početak školske godine“, nego „10 meseci od pada nadstrešnice“ na Železničkoj stanici u Novom Sadu. Beogradske kolone su, inače, krenule iz Zemuna,