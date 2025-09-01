Studenti i građani se okupljaju na Savskom trgu: Uskoro početak komemorativne šetnje

Nedeljnik pre 27 minuta
Studenti i građani se okupljaju na Savskom trgu: Uskoro početak komemorativne šetnje

Kod nekadašnje Glavne železničke stanice u Beogradu u toku je okupljanje građana koji su u kolonama krenuli iz nekoliko delova grada, pošto se očekuje početak komemorativnih šetnji „Srednjoškolci pamte“ i „Ceo grad pamti“.

Od Pravnog ka staroj železničkoj stanici… obeležavanje 10 meseci od pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom sadu. pic.twitter.com/a8NM2CWQG0 — Zoran Lutovac (@ZoranLutovac) September 1, 2025 Njima su se pridružili i studenti u blokadi, koji su u pozivu na protest naveli da se ovog 1. septembra ne obeležava „početak školske godine“, nego „10 meseci od pada nadstrešnice“ na Železničkoj stanici u Novom Sadu. Beogradske kolone su, inače, krenule iz Zemuna,
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Protest u Beogradu: Deo demonstranata stigao do stare Železničke stanice, Savski trg i deo Kneza Miloša zatvoreni za saobraćaj…

Protest u Beogradu: Deo demonstranata stigao do stare Železničke stanice, Savski trg i deo Kneza Miloša zatvoreni za saobraćaj

Blic pre 22 minuta
Deset meseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu, počeo protest u Beogradu

Deset meseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu, počeo protest u Beogradu

BBC News pre 2 minuta
Šta se dešava u Ćacilendu dok srednjoškolci marširaju ulicama Beograda VIDEO

Šta se dešava u Ćacilendu dok srednjoškolci marširaju ulicama Beograda VIDEO

Nova pre 7 minuta
BLOG UŽIVO Impresivan broj građana u kolonama koje se slivaju na Savski trg na veliki skup „Srednjoškoci pamte“

BLOG UŽIVO Impresivan broj građana u kolonama koje se slivaju na Savski trg na veliki skup „Srednjoškoci pamte“

Nova pre 22 minuta
Komemorativne šetnje "Srednjoškolci pamte": Đaci u Beogradu obeležavaju 10 meseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu

Komemorativne šetnje "Srednjoškolci pamte": Đaci u Beogradu obeležavaju 10 meseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu

Euronews pre 17 minuta
Deset meseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu, počeo protest u Beogradu

Deset meseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu, počeo protest u Beogradu

Južne vesti pre 12 minuta
Počeo protest u Beogradu: Savski trg i deo Kneza Miloša zatvoreni za saobraćaj

Počeo protest u Beogradu: Savski trg i deo Kneza Miloša zatvoreni za saobraćaj

Telegraf pre 17 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadZoran LutovacTwitterZemun

Regioni, najnovije vesti »

Protest u Beogradu: Deo demonstranata stigao do stare Železničke stanice, Savski trg i deo Kneza Miloša zatvoreni za saobraćaj…

Protest u Beogradu: Deo demonstranata stigao do stare Železničke stanice, Savski trg i deo Kneza Miloša zatvoreni za saobraćaj

Blic pre 22 minuta
BESPLATNE KNJIGE ZA SVE MIONIČKE PRVAKE

BESPLATNE KNJIGE ZA SVE MIONIČKE PRVAKE

Valjevska posla pre 17 minuta
Deset meseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu, počeo protest u Beogradu

Deset meseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu, počeo protest u Beogradu

BBC News pre 2 minuta
Šta se dešava u Ćacilendu dok srednjoškolci marširaju ulicama Beograda VIDEO

Šta se dešava u Ćacilendu dok srednjoškolci marširaju ulicama Beograda VIDEO

Nova pre 7 minuta
Đaci prvaci u Nišu dočekali 1. septembar – radost, trema i podrška grada

Đaci prvaci u Nišu dočekali 1. septembar – radost, trema i podrška grada

Glas juga pre 2 minuta