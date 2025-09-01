Studenti u Nišu zahtevaju: Zaštita slobode Univerziteta „ili preduzimamo odgovarajuće mere“

Nedeljnik pre 6 sati
Studenti u Nišu zahtevaju: Zaštita slobode Univerziteta „ili preduzimamo odgovarajuće mere“

Studenti i drugi građani su u Nišu danas komemorativnim skupom i povorkom kroz grad obeležilli 10 meseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu i smrti 16 osoba.

Ispred zgrade Osnovnog suda, gde je počeo skup, pročitana su imena poginulih i ostavljena je po jedna bela ruža za svakog od njih, pišu Južne vesti. Usledila je povorka do zgrade Univerziteta gde su studenti predali zahteve za rektora Jovana Stepanovića u kom traže hitno postupanje radi zaštite akademskih sloboda i univerzitetske autonomije. Traže i da niški Univerzitet pruži nedvosmislenu podršku kolegama u Novom Sadu. Od rektora traže i da predloži upravama
