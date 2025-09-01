Stanković: Vreme je da posle teške školske godine imamo regularnu

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković požeo je đacima, roditeljima i nastavnicima srećan početak nove školske godine i istakao da je vreme da, posle teške školske godine, nova bude "regularna" i da se "prestane sa politizacijom obrazovnog sistema".

On je za Tanjug rekao da Ministarstvo prosvete poziva sve učesnike u obrazovnom procesu da se "pridržavaju zakona i da se omogući regularna školska godina". Naveo je da ključna reč za obrazovni sistem od 1. septembra pa nadalje mora da bude normalizacija, tačnije vraćanje obrazovnog procesa, pre svega nastavnog i vaspitnog procesa u koordinate koje su definisane zakonom, a i "pedagoškim normama koje su poznate svakom nastavniku i svakom direktoru koji učestvuje u