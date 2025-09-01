Stanković: Vreme je da posle teške školske godine imamo regularnu

NIN pre 1 sat  |  Tanjug
Stanković: Vreme je da posle teške školske godine imamo regularnu

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković požeo je đacima, roditeljima i nastavnicima srećan početak nove školske godine i istakao da je vreme da, posle teške školske godine, nova bude "regularna" i da se "prestane sa politizacijom obrazovnog sistema".

On je za Tanjug rekao da Ministarstvo prosvete poziva sve učesnike u obrazovnom procesu da se "pridržavaju zakona i da se omogući regularna školska godina". Naveo je da ključna reč za obrazovni sistem od 1. septembra pa nadalje mora da bude normalizacija, tačnije vraćanje obrazovnog procesa, pre svega nastavnog i vaspitnog procesa u koordinate koje su definisane zakonom, a i "pedagoškim normama koje su poznate svakom nastavniku i svakom direktoru koji učestvuje u
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Bez nastave zbog smene direktora OŠ "Pavle Savić": "Prinuđeni smo da iskažemo ljudski i esnafski protest protiv odluke…

Bez nastave zbog smene direktora OŠ "Pavle Savić": "Prinuđeni smo da iskažemo ljudski i esnafski protest protiv odluke ministarstva"

N1 Info pre 10 minuta
Počela nova školska godina: U klupama od danas 740.000 đaka

Počela nova školska godina: U klupama od danas 740.000 đaka

Blic pre 40 minuta
Da li prvi školski dan protiče po planu - Načelnik Školske uprave za grad Beograd govorio za Euronews Srbija

Da li prvi školski dan protiče po planu - Načelnik Školske uprave za grad Beograd govorio za Euronews Srbija

Euronews pre 1 sat
Počela nova školska godina, u prvi razred kreće 65.000 đaka

Počela nova školska godina, u prvi razred kreće 65.000 đaka

RTV pre 1 sat
Počinje nova školska godina, u prvi razred kreće 65.000 đaka

Počinje nova školska godina, u prvi razred kreće 65.000 đaka

Euronews pre 2 sata
Počinje školska godina: U prvi razred kreće 65.000 đaka

Počinje školska godina: U prvi razred kreće 65.000 đaka

Sputnik pre 2 sata
Počinje nova školska godina: Tu su novine u vezi sa esDnevnikom i humanoidni roboti

Počinje nova školska godina: Tu su novine u vezi sa esDnevnikom i humanoidni roboti

Radio 021 pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ProsvetaMinistar prosveteTanjugMinistarstvo prosveteškolaŠkolska godinaDejan Vuk Stanković

Regioni, najnovije vesti »

Bez nastave zbog smene direktora OŠ "Pavle Savić": "Prinuđeni smo da iskažemo ljudski i esnafski protest protiv odluke…

Bez nastave zbog smene direktora OŠ "Pavle Savić": "Prinuđeni smo da iskažemo ljudski i esnafski protest protiv odluke ministarstva"

N1 Info pre 10 minuta
Hitnoj u Kragujevcu javljali se pacijenti sa nesvesticom i povredama

Hitnoj u Kragujevcu javljali se pacijenti sa nesvesticom i povredama

Glas Šumadije pre 9 minuta
Maja Marinković nagrađena na „Ohrid Festu“

Maja Marinković nagrađena na „Ohrid Festu“

OK radio pre 9 minuta
RING ABBA Tribute u Tripkovi

RING ABBA Tribute u Tripkovi

Zoom UE pre 4 minuta
Budućnost Krušik porežena od Omladinca

Budućnost Krušik porežena od Omladinca

ObjektiVa pre 4 minuta