Počela nova školska godina: Ministar: "Naša osnovna poruka je normalizacija"; Protest ispred Pete gimnazije, roditelji se okupili i u OŠ "Pavle Savić", u nekima skraćeni časovi

Nova školska godina počinje danas, a među 530.000 osnovaca je i 65.000 prvaka. Kako je rečeno Tanjugu u Ministarstvu prosvete, u srednju školu polazi 240.000 đaka, od kojih 62.000 u prvu godinu. Na jezicima nacionalnih manjina nastavu će pohađati 27.000 učenika osnovnih i 8.800 učenika srednjih škola u Srbiji.

Tačan broj učenika biće poznat do kraja septembra, nakon što škole unesu podatke o učenicima u esDnevnik, navode iz Ministarstva prosvete. Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je da je sve spremno za početak nove školske godine i da je cilj Ministarstva da obrazovni proces u potpunosti bude odvojen od politike, kao i njegova normalizacija na svim nivoima. - Naša osnovna poruka je normalizacija obrazovnog procesa. Dakle, nastavni proces u smislu izvođenja