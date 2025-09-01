VIDEO „Maksimalno smo uz Pešića i družinu, Englezi su zabranjena tema“: Piksi ne priznaje ništa od pobede protiv Letonije…

Dragan Stojković Piksi obraća se javnosti pre kvalifikacija za Svetsko prvenstvo i predstojećih duela protiv Letonije u Rigi i Engleske u Beogradu.

Sve detalje možete pratiti uz Nova.rs od 11.00. Srbija u grupi K kvalifikacija za Svetsko prvenstvo trenutno ima četiri boda iz dve utakmice. Remizirala je sa Albanijom (0:0), a onda savladala Andoru sa 3:0. U subotu sledi gostovanje u Letoniji u trenucima kada potencijalno i košarkaši igraju meč, a onda tri dana kasnije sledi okršaj sa vicešampionom Evrope na stadionu „Rajko Mitić“. Obraćanje selektora ćete moći da pratite na snimku pred vama. "Dres nisam probao,