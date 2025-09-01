VIDEO „Maksimalno smo uz Pešića i družinu, Englezi su zabranjena tema“: Piksi ne priznaje ništa od pobede protiv Letonije

Nova pre 7 minuta  |  Autor: Miodrag Dimitrijević
VIDEO „Maksimalno smo uz Pešića i družinu, Englezi su zabranjena tema“: Piksi ne priznaje ništa od pobede protiv Letonije…

Dragan Stojković Piksi obraća se javnosti pre kvalifikacija za Svetsko prvenstvo i predstojećih duela protiv Letonije u Rigi i Engleske u Beogradu.

Sve detalje možete pratiti uz Nova.rs od 11.00. Srbija u grupi K kvalifikacija za Svetsko prvenstvo trenutno ima četiri boda iz dve utakmice. Remizirala je sa Albanijom (0:0), a onda savladala Andoru sa 3:0. U subotu sledi gostovanje u Letoniji u trenucima kada potencijalno i košarkaši igraju meč, a onda tri dana kasnije sledi okršaj sa vicešampionom Evrope na stadionu „Rajko Mitić“. Obraćanje selektora ćete moći da pratite na snimku pred vama. "Dres nisam probao,
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Stojković: Ne interesuje me Engleska, mislim samo na Letoniju

Stojković: Ne interesuje me Engleska, mislim samo na Letoniju

RTS pre 7 minuta
Piksi: "Vanja zamolio da preskoči okupljanje i razumeo sam ga, Sergej i dalje nije psihički spreman"

Piksi: "Vanja zamolio da preskoči okupljanje i razumeo sam ga, Sergej i dalje nije psihički spreman"

Sportske.net pre 27 minuta
Piksi: "Ne znam da li ste u rodbinskim odnosima sa Zukićem... Dobar igrač, pratimo sve!"

Piksi: "Ne znam da li ste u rodbinskim odnosima sa Zukićem... Dobar igrač, pratimo sve!"

Sportske.net pre 22 minuta
Zašto Vanje milinkovića-Savića nema na spisku? Piksi dao odgovor! Crvena zvezda dovodi veznjaka: Reprezentativac Portugala…

Zašto Vanje milinkovića-Savića nema na spisku? Piksi dao odgovor! Crvena zvezda dovodi veznjaka: Reprezentativac Portugala oblači crveno-beli dres!

Hot sport pre 2 minuta
"Ne želim da stavljam u isti koš njega i brata" Piksi govorio o braći Milinković-Savić: "Vanja me je zamolio..."

"Ne želim da stavljam u isti koš njega i brata" Piksi govorio o braći Milinković-Savić: "Vanja me je zamolio..."

Kurir pre 17 minuta
Englezi zabranjena tema – Selektor Stojković razmišlja samo o Letoniji: Cilj su tri boda u Rigi

Englezi zabranjena tema – Selektor Stojković razmišlja samo o Letoniji: Cilj su tri boda u Rigi

Dnevnik pre 2 minuta
"Neko je pominjao pasoš..." Piksi otkrio zbog čega je zvao Ognjena Ugrešića u reprezentaciju: Ovo je prava istina o fudbaleru…

"Neko je pominjao pasoš..." Piksi otkrio zbog čega je zvao Ognjena Ugrešića u reprezentaciju: Ovo je prava istina o fudbaleru Partizana!

Kurir pre 2 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Dragan StojkovićKošarkaSvetsko prvenstvoMundijalAlbanijaDragan Stojković Piksi

Sport, najnovije vesti »

ZONA ISTOK: Balkanski ubedljiv u derbiju! Gnjilčani sve bolji, namučili domaćina! Prva pobeda Lužnice, "Rajko" poražen

ZONA ISTOK: Balkanski ubedljiv u derbiju! Gnjilčani sve bolji, namučili domaćina! Prva pobeda Lužnice, "Rajko" poražen

Plus online pre 7 minuta
Đokovićeva želja: Četvrtfinale US Opena kao poklon ćerki za rođendan

Đokovićeva želja: Četvrtfinale US Opena kao poklon ćerki za rođendan

BBC News pre 37 minuta
Boks: Đorđe Đorić i Melinda Utaši osvajači "Vojvođanske zlatne rukavice"

Boks: Đorđe Đorić i Melinda Utaši osvajači "Vojvođanske zlatne rukavice"

RTV pre 37 minuta
Stojković: Ne interesuje me Engleska, mislim samo na Letoniju

Stojković: Ne interesuje me Engleska, mislim samo na Letoniju

RTS pre 7 minuta
Zvezda našla zamenu za Krunića, Grujićev ljuti rival uskoro na "Marakani"

Zvezda našla zamenu za Krunića, Grujićev ljuti rival uskoro na "Marakani"

Sportske.net pre 32 minuta