Šok snimak! Pogođen vojni aerodrom, razorene su "leteće zveri" Bukti sukob između Rusije i Ukrajine (video)

Pravda pre 3 sata  |  Alo
Borbeni dronovi koje su lansirali pripadnici Glavne obaveštajne uprave (GUR) ukrajinskog ministarstva odbrane pogodili su dva helikoptera Mi-8 u ruskoj avio-bazi u Gvardijskom kod Simferopolja na Krimu i tegljač u Sevastopoljskom zalivu, objavljeno je danas na Fejsbuk nalogu GUR.

- Još jedan borbeni rezultat nastao iz sistematskog rada jedinice Duhovi specijalnih snaga GUR ministarstva odbrane Ukrajine na teritoriji privremeno okupiranog Krima. Dva neprijateljska helikoptera Mi-8 su pogođena dronovima. Procenjena vrednost onesposobljenih ruskih vojni letelica je od 20 do 30 miliona dolara - navodi se u saopštenju GUR, prenosi Ukrinform. Ukrajinska novinska agencija prenela je ranije da su borci specijalne jedinice ''Duhovi'' GUR pogodili i
