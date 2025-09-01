Vučić u Kini od 2. do 4. septembra

Radio 021 pre 53 minuta  |  Beta
Vučić u Kini od 2. do 4. septembra

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće u Кini od 2. do 4. septembra, gde će na poziv predsednika Kine Si Đinpinga prisustvovati obeležavanju 80. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu.

Kako se navodi u saopštenju Predsedništva, tokom posete Pekingu, Vučić će se sastati sa predsednikom Kine Si Đinpingom, predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, kao i sa drugim visokim zvaničnicima Kine i predstasvnicima velikih kompanija. Kina će 3. septembra održati vojnu paradu u Pekingu povodom 80. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu. Ranije danas, Frans pres je objavio da Vučić putuje u Kinu da bi se sastao sa Sijem i Putinom "koji su mu bliski". Frans
