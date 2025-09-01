Primena novih mera i pojeftinjenja

Uredba Vlade Srbije o posebnim uslovima za obavljanje trgovine za određenu vrstu robe, kojom se u trgovinskim lancima ograničavaju marže na osnovne životne namirnice i drugu robu od značaja za snabdevanje građana, primenjuje se od danas. Istraživali smo šta je i koliko pojeftinilo.

U marketima poznatih trgovinskih lanaca zaposleni su imali posla do ranih jutarnjih sati. Korigovali su cene osnovnih životnih namirnica, kućne hemije, sredstava za ličnu higijenu, kozmetike, hrne za bebe i pelena. Za oko dvadeset hiljada proizvoda, svrstanih u 23 kategorije, u narednih 6 meseci marže su ograničene na najviše 20 odsto. Danijela Maljković, pr kompanije "Tamnava promet" u Kragujevcu, kaže. "Mogu slobodno da kažem da je kod nas došlo do minimalnih