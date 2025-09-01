Prvi dan primene Uredbe o cenama, privikavanje i za inspektore i za trgovce

RTS pre 2 sata
Prvi dan primene Uredbe o cenama, privikavanje i za inspektore i za trgovce

Marko Dragić iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije rekao je za RTS da nisu u svim prodavnicama istaknune nove cene i da u prvoj nedelji inspektori neće naplaćivati kazne, već će se taj period iskoristiti za privikavanje na novu Uredbu Vlade Srbije. "Nije trebalo da dođemo u ovu situaciju, pa da onda radimo na Uredbi. Nego kada je bio najveći pik i kada su potrošači zaista digli glas zbog visokih cena, što je nesporno, trebalo je da se krene sa primenom ovakvih mera", istakao je Dragić.

Ipak, oni koji su danas išli u prodavnice, prave svoju računicu kako su nove mere uticale na kućni budžet. Bilo je međutim prodavnica koje nisu istakle nove cene. Marko Dragić rekao je da će kazne za pravna lica, koja ne budu poštovala Uredbu Vlade Srbije, biti 300.000 dinara, a za odgovorno fizičko lice u pravnom licu 50.000 dinara. "To zaista jesu male kazne s obzirom da znamo koliko pojedini trgovinski lanci zarađuju. Tako da za njih ta kazna uopšte nije nešto
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Bura oko Maxi aplikacije: Ukinuli akcije, potrošači zbunjeni, a evo šta stoji iza takve odluke (foto)

Bura oko Maxi aplikacije: Ukinuli akcije, potrošači zbunjeni, a evo šta stoji iza takve odluke (foto)

Blic pre 1 sat
Penzioner iz Niša prvi danas uzeo povoljan zajam: Počela realizacija gotovinskih kredita iz paketa mera

Penzioner iz Niša prvi danas uzeo povoljan zajam: Počela realizacija gotovinskih kredita iz paketa mera

Blic pre 49 minuta
Može li uredba o ograničenju marži da urazumi trgovce i smanji njihove apetite?

Može li uredba o ograničenju marži da urazumi trgovce i smanji njihove apetite?

Euronews pre 1 sat
Oseti se na kasi, vidi se u novčaniku Građani ne kriju oduševljenje - prva mera već menja svakodnevni život u Srbiji…

Oseti se na kasi, vidi se u novčaniku Građani ne kriju oduševljenje - prva mera već menja svakodnevni život u Srbiji: Jednoglasno pozdravili odluku predsednika!

Kurir pre 2 sata
Meso, riba, pasulj, pelene... Ovo su cene pre i posle sniženja u supermarketima

Meso, riba, pasulj, pelene... Ovo su cene pre i posle sniženja u supermarketima

Kurir pre 2 sata
Dva spiska, isti proizvodi, nekoliko dana kasnije: Ovako precizno izgledaju računi Siniše Malog (foto)

Dva spiska, isti proizvodi, nekoliko dana kasnije: Ovako precizno izgledaju računi Siniše Malog (foto)

Blic pre 3 sata
Cene idu dole, plate i penzije idu gore; Mali: Građani će značajno uštedeti VIDEO

Cene idu dole, plate i penzije idu gore; Mali: Građani će značajno uštedeti VIDEO

B92 pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSVlada SrbijeBudžet

Ekonomija, najnovije vesti »

Niže cene, više penzije, veći minimalac... Kakav je efekat novih ekonomskih mera? Ekonomisti za "Blic" kažu da su kazne premale…

Niže cene, više penzije, veći minimalac... Kakav je efekat novih ekonomskih mera? Ekonomisti za "Blic" kažu da su kazne premale

Blic pre 1 sat
Proizvođač kamiona Skanija ukida 750 radnih mesta u Švedskoj

Proizvođač kamiona Skanija ukida 750 radnih mesta u Švedskoj

Danas pre 3 sata
Ljubav ga koštala fotelje Poznata kompanija otpustila generalnog direktora zbog veze sa podređenom

Ljubav ga koštala fotelje Poznata kompanija otpustila generalnog direktora zbog veze sa podređenom

Dnevnik pre 11 minuta
Direktor poznate firme uhvaćen u aferi Slatka drama u fabrici čokolade, pao glavni čovek!

Direktor poznate firme uhvaćen u aferi Slatka drama u fabrici čokolade, pao glavni čovek!

Alo pre 26 minuta
Skandal trese giganta čije proizvode obožavaju Srbi: Otpušten direktor zbog ljubavne veze sa podređenom osobom

Skandal trese giganta čije proizvode obožavaju Srbi: Otpušten direktor zbog ljubavne veze sa podređenom osobom

Telegraf pre 26 minuta