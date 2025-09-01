Prvi dan primene Uredbe o cenama, privikavanje i za inspektore i za trgovce

Marko Dragić iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije rekao je za RTS da nisu u svim prodavnicama istaknune nove cene i da u prvoj nedelji inspektori neće naplaćivati kazne, već će se taj period iskoristiti za privikavanje na novu Uredbu Vlade Srbije. "Nije trebalo da dođemo u ovu situaciju, pa da onda radimo na Uredbi. Nego kada je bio najveći pik i kada su potrošači zaista digli glas zbog visokih cena, što je nesporno, trebalo je da se krene sa primenom ovakvih mera", istakao je Dragić.

Ipak, oni koji su danas išli u prodavnice, prave svoju računicu kako su nove mere uticale na kućni budžet. Bilo je međutim prodavnica koje nisu istakle nove cene. Marko Dragić rekao je da će kazne za pravna lica, koja ne budu poštovala Uredbu Vlade Srbije, biti 300.000 dinara, a za odgovorno fizičko lice u pravnom licu 50.000 dinara. "To zaista jesu male kazne s obzirom da znamo koliko pojedini trgovinski lanci zarađuju. Tako da za njih ta kazna uopšte nije nešto