Brnabić: Na žalost Plenkovića, u Srbiji neće biti građanskog rata

BEOGRAD - Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da, na žalost hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, u Srbiji neće biti građanskog rata.

"Plenković govori da je Srbija na ivici građanskog rata. A šta bi drugo? Toliko su to želeli i toliko u to uložili. Znaju da njihov strateški cilj - da Aleksandar Vučić ne bude na čelu Srbije, samo tako mogu ispuniti. Na žalost nekih, i na veliku sreću Srbije i većine njenih građana, čitavog našeg naroda, to niti je tačno, niti će se dogoditi", objavila je Brnabić na X nalogu. Ona je zatim parafrazila pesmu Đorđa Balaševića. "Džaba vam novci, moji sinovci, džaba