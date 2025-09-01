Brnabić: Na žalost Plenkovića, u Srbiji neće biti građanskog rata

RTV pre 57 minuta  |  Tanjug
Brnabić: Na žalost Plenkovića, u Srbiji neće biti građanskog rata

BEOGRAD - Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da, na žalost hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, u Srbiji neće biti građanskog rata.

"Plenković govori da je Srbija na ivici građanskog rata. A šta bi drugo? Toliko su to želeli i toliko u to uložili. Znaju da njihov strateški cilj - da Aleksandar Vučić ne bude na čelu Srbije, samo tako mogu ispuniti. Na žalost nekih, i na veliku sreću Srbije i većine njenih građana, čitavog našeg naroda, to niti je tačno, niti će se dogoditi", objavila je Brnabić na X nalogu. Ona je zatim parafrazila pesmu Đorđa Balaševića. "Džaba vam novci, moji sinovci, džaba
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

„Na žalost Plenkovića, u Srbiji neće biti građanskog rata“: Brnabićeva odgovorila premijeru Hrvatske

„Na žalost Plenkovića, u Srbiji neće biti građanskog rata“: Brnabićeva odgovorila premijeru Hrvatske

Sputnik pre 17 minuta
Ana Brnabić odgovorila Plenkoviću: Strateški cilj Hrvatske je građanski rat u Srbiji

Ana Brnabić odgovorila Plenkoviću: Strateški cilj Hrvatske je građanski rat u Srbiji

Nedeljnik pre 1 sat
Brnabić: Na žalost Plenkovića, u Srbiji neće biti građanskog rata

Brnabić: Na žalost Plenkovića, u Srbiji neće biti građanskog rata

Euronews pre 47 minuta
Brnabić o Plenkovićevoj izjavi: To niti je tačno, niti će se dogoditi

Brnabić o Plenkovićevoj izjavi: To niti je tačno, niti će se dogoditi

RTS pre 57 minuta
Brnabić reagovala na izjavu Plenkovića: Cilj vam je da Vučić ne bude na čelu Srbije

Brnabić reagovala na izjavu Plenkovića: Cilj vam je da Vučić ne bude na čelu Srbije

N1 Info pre 2 sata
Plenković: Srbija je na ivici građanskog rata

Plenković: Srbija je na ivici građanskog rata

Beta pre 2 sata
Brnabić reagovala na izjavu Plenkovića: Cilj vam je da Vučić ne bude na čelu Srbije

Brnabić reagovala na izjavu Plenkovića: Cilj vam je da Vučić ne bude na čelu Srbije

Radio 021 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićĐorđe BalaševićSkupština SrbijeAna Brnabić

Balkan, najnovije vesti »

“Nakon batinanja od žrtve su ukrali novčanik” Za ubistvo Saše Kisina iz Banjaluke osuđeni na ukupno 29 godina zatvora

“Nakon batinanja od žrtve su ukrali novčanik” Za ubistvo Saše Kisina iz Banjaluke osuđeni na ukupno 29 godina zatvora

Blic pre 37 minuta
Protest prevoznika uzdrmao BiH: Kolaps u saobraćaju, privreda na udaru, ogromne štete u najavi

Protest prevoznika uzdrmao BiH: Kolaps u saobraćaju, privreda na udaru, ogromne štete u najavi

Blic pre 52 minuta
„Na žalost Plenkovića, u Srbiji neće biti građanskog rata“: Brnabićeva odgovorila premijeru Hrvatske

„Na žalost Plenkovića, u Srbiji neće biti građanskog rata“: Brnabićeva odgovorila premijeru Hrvatske

Sputnik pre 17 minuta
Brnabić: Na žalost Plenkovića, u Srbiji neće biti građanskog rata

Brnabić: Na žalost Plenkovića, u Srbiji neće biti građanskog rata

RTV pre 57 minuta
Ana Brnabić odgovorila Plenkoviću: Strateški cilj Hrvatske je građanski rat u Srbiji

Ana Brnabić odgovorila Plenkoviću: Strateški cilj Hrvatske je građanski rat u Srbiji

Nedeljnik pre 1 sat