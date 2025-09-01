Ana Brnabić odgovorila Plenkoviću: Strateški cilj Hrvatske je građanski rat u Srbiji

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je u ponedeljak, reagujući na izjavu premijera Andreja Plenkovića, da je strateški cilj Hrvatske da u Srbiji izbije građanski rat. „Plenković govori da je Srbija na ivici građanskog rata.

A šta bi drugo? Toliko su to želeli i toliko u to uložili. Znaju da njihov strateški cilj – da Aleksandar Vučić ne bude na čelu Srbije, samo tako mogu ispuniti“, napisala je Brnabić na mreži X. „Na žalost nekih, i na veliku sreću Srbije i većine njenih građana, čitavog našeg naroda, to niti je tačno, niti će se dogoditi. Da parafraziram jednu našu pesmu – džaba vam novci, moji sinovci, džaba vam bilo svih Dinka i Mila… Kuharica završila u đubretu (i bukvalno)“,