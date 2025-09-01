Srednji kurs dinara za evro 117,1763 dinara

RTV pre 52 minuta  |  Tanjug
Srednji kurs dinara za evro 117,1763 dinara

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosi danas 117,1763 dinara, što je neznatna promena u odnosu na petak, objavila je danas Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na period od pre mesec dana, na godišnjem nivou oslabio je za 0,1 odsto, kao i od početka godine. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar neznatno je promenjen i iznosi 100,4167 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru niži je za 2,2 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou viši je za 5,2 odsto, a od početka godine za 12 odsto.
