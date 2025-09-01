Najnovija odluka danas stupa na snagu Oglasila se Narodna banka Srbije

Alo pre 1 sat
Najnovija odluka danas stupa na snagu Oglasila se Narodna banka Srbije

Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće u ponedeljak 117,1763 dinara, što je neznatna promena u odnosu na petak, objavila je danas Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na period od pre mesec dana, na godišnjem nivou oslabio je za 0,1 odsto, kao i od početka godine. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar neznatno je promenjen i iznosi 100,4167 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru niži je za 2,2 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou viši je za 5,2 odsto, a od početka godine za 12 odsto. BONUS VIDEO
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Ovo je novi srednji kurs evra: Po ovim vrednostima menjačnice prodaju valute

Ovo je novi srednji kurs evra: Po ovim vrednostima menjačnice prodaju valute

Mondo pre 59 minuta
Srednji kurs dinara za evro 117,1763 dinara

Srednji kurs dinara za evro 117,1763 dinara

RTV pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NBSNarodna BankaNarodna Banka Srbijekurs dinaraDolar

Ekonomija, najnovije vesti »

Pet rizika koje vredi preuzeti tokom karijere

Pet rizika koje vredi preuzeti tokom karijere

Forbes pre 0 minuta
ISTRAŽUJEMO Promena profesije u petoj deceniji: Stvarnost, nužnost ili utopija

ISTRAŽUJEMO Promena profesije u petoj deceniji: Stvarnost, nužnost ili utopija

Forbes pre 0 minuta
Kako će penzioneri moći da uštede 1.000 dinara na računu za struju ili grejanje ove zime?

Kako će penzioneri moći da uštede 1.000 dinara na računu za struju ili grejanje ove zime?

Danas pre 0 minuta
Kako nas najčešće varaju kada kupujemo polovnjake?

Kako nas najčešće varaju kada kupujemo polovnjake?

Kamatica pre 4 minuta
Najnoviji oglasi za posao

Najnoviji oglasi za posao

N1 Info pre 5 minuta