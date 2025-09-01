Septembar počinje suncem: Kratko zahlađenje, pa povratak na 30 stepeni

Srbiju očekuje promenljivo vreme u prvoj polovini septembra, uz smenu toplih i nestabilnih perioda.

Prema prognozama meteorologa Marka Čubrila, toplije vreme potrajaće do sredine nedelje, nakon čega sledi zahlađenje. U narednim danima biće sunčano i toplije, a u utorak, 2. septembra, temperature bi lokalno mogle da dostignu i 32 stepena Celzijusa. Vetar će biti slab do umeren, dok se na istoku i jugoistoku Srbije ujutru očekuje kratkotrajna kiša. Nestabilnost se vraća sredinom nedelje. Od srede se očekuje manji pad temperature, uz pljuskove i grmljavinu, a dnevne