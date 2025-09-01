Septembar počinje suncem: Kratko zahlađenje, pa povratak na 30 stepeni

Serbian News Media pre 52 minuta
Septembar počinje suncem: Kratko zahlađenje, pa povratak na 30 stepeni

Srbiju očekuje promenljivo vreme u prvoj polovini septembra, uz smenu toplih i nestabilnih perioda.

Prema prognozama meteorologa Marka Čubrila, toplije vreme potrajaće do sredine nedelje, nakon čega sledi zahlađenje. U narednim danima biće sunčano i toplije, a u utorak, 2. septembra, temperature bi lokalno mogle da dostignu i 32 stepena Celzijusa. Vetar će biti slab do umeren, dok se na istoku i jugoistoku Srbije ujutru očekuje kratkotrajna kiša. Nestabilnost se vraća sredinom nedelje. Od srede se očekuje manji pad temperature, uz pljuskove i grmljavinu, a dnevne
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Rhmz dopunio vremensku prognozu: Sunce nas greje do utorka, a onda stiže iznenadni preokret

Rhmz dopunio vremensku prognozu: Sunce nas greje do utorka, a onda stiže iznenadni preokret

Mondo pre 7 minuta
RHMZ je izbacio prognozu za celu nedelju i prerano smo se obradovali lepom vremenu

RHMZ je izbacio prognozu za celu nedelju i prerano smo se obradovali lepom vremenu

Nova pre 17 minuta
Poznato kada nas čeka zahlađenje: Oglasio se RHMZ, ovo je prognoza za naredne dane

Poznato kada nas čeka zahlađenje: Oglasio se RHMZ, ovo je prognoza za naredne dane

Telegraf pre 22 minuta
Sunčano i toplo, na istoku moguća kiša – temperatura do 31 stepen

Sunčano i toplo, na istoku moguća kiša – temperatura do 31 stepen

Glas Zaječara pre 1 sat
Sunčano i toplije

Sunčano i toplije

Vesti online pre 2 sata
Vreme danas pretežno sunčano i toplije

Vreme danas pretežno sunčano i toplije

Novi magazin pre 1 sat
Danas u Srbiji toplo, temperatura do 31. podeoka

Danas u Srbiji toplo, temperatura do 31. podeoka

Glas Zapadne Srbije pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

RHMZsrbija

Društvo, najnovije vesti »

UŽIVO VIDEO: Koškanje građana i policije kod DIF-a, studenti izašli iz zgrade fakulteta

UŽIVO VIDEO: Koškanje građana i policije kod DIF-a, studenti izašli iz zgrade fakulteta

Radio 021 pre 17 minuta
I dalje bez odgovora: Ukupno 10 meseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu

I dalje bez odgovora: Ukupno 10 meseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu

Mašina pre 2 minuta
Dan uživo: U Srbiji uskoro opada lišće...

Dan uživo: U Srbiji uskoro opada lišće...

N1 Info pre 7 minuta
BLOG Žandarmerija ispred DIF-a u Novom Sadu: Sukobi sa policijom, dekan dozvolio ulazak studentima

BLOG Žandarmerija ispred DIF-a u Novom Sadu: Sukobi sa policijom, dekan dozvolio ulazak studentima

N1 Info pre 7 minuta
Danas počinje Bledski strateški forum

Danas počinje Bledski strateški forum

Beta pre 22 minuta