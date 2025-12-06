Zemljotres pogodio Srbiju. Treslo se kod ovog grada, oglasio Republički seizmološki zavod.

Blic pre 22 minuta
Zemljotres pogodio Srbiju. Treslo se kod ovog grada, oglasio Republički seizmološki zavod.
Blic pre 22 minuta
Potres se dogodio oko 19 časova i 30 minuta na dubini od 16 kilometara Prema saopštenju RSZ, intenzitet ovog zemljotresa ne može da izazove štetu Zemljotres jačina 2,2 stepena po Rihteru pogodio je sinoć Požarevac, saopštio je Republički seizmološki zavod. Kako prenosi RSZ, potres se dogodio oko 19 časova i 30 minuta, a na dubini od 16 kilometara. Zemljotresi ovakvog intenziteta ne mogu izazvati oštećenja na objektima u epicentralnoj oblasti.
PožarevacZemljotresZemljotres u Srbiji

