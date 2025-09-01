Osvanuo je lep dan u Srbiji, u ovim delovima možda će biti slabe kiše, ali uslediće razvedravanje

Osvanuo je lep dan u Srbiji, u ovim delovima možda će biti slabe kiše, ali uslediće razvedravanje

Očekuje nas pretežno sunčano i toplije vreme, samo ujutro i pre podne na istoku i jugoistoku, uz promenljivu oblačnost, ponegde se očekuje slaba kiša.

I tamo gde bude kiše, popodne će uslediti razvedravanje, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ). Duvaće slab i umeren vetar, na istoku povremeno i jak zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 12 do 19 stepeni, a najviša od 27 do 31 stepeni. U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplije. Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od 15 do 17 stepeni, a najviša oko 29. Sutra se u zemlji veći deo dana
